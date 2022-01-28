معاش الضمان الإجتماعي المطور.. طريقة التسجيل وإحتساب قيمة المعاش وشروط الإستحقاق

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في فتح باب التسجيل للحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور لجميع المستحقين من أبناء المملكة العربية السعودية، وقد إزدادات عمليات البحث بشكل مكثف خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبحث وتسائل العديد من الزوار عن طريقة إحتساب قيمة معاش الضمان، والشروط المطلوبة للحصول عليه والإفراد المستحقة له، ومن خلال سطور المقال التالي نجيب لكم عن جميع هذه التساؤلات فتابعونا.

نظام الضمان الإجتماعي المطور

هو نظام أفرته المملكة العربية السعودية من أجل إستهداف الأسر الفقيرة شديدة الإحتياج، ويعمل نظام الضمان الإجتماعي المطور على تزويد تلك الأسر بالدعم المالي اللازم لكي يحيوا حياة كريمة ومستقرة، بالإضافة إلى مساعدتهم في الحصول على الإستقلال المالي، الذي يجعلهم يتجولون من حالة الإختياج إلى الإنتاجية، وذلك عبر توفير فرص العمل المناسبة التي يتم توفيرها عبر صندوق تنمية الموارد البشرية وجهات القطاع الخاص.

خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

نقوم بالدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

نضغط على تبويب “منصة الدعم والحماية الإجتماعية”.

نقوم بالضغط على “تسجيل مستخدم جديد”.

يتم ملئ البيانات المطلوبة بشكل صحيح “تاريخ الميلاد، الإسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف الجوال”.

بعد ذلك سوف يصلك كود تفعيل على الهاتف الجوال الذي تم تسجيله، نضع هذا الرقم في المكان المخصص له لإكمال عملية التسجيل.

وبهذا نكون قد إنتهينا من عملية التسجيل بشكل كامل، ويتبقى فقط إنتظار رسالة التفعيل الخاصة بالحساب، والتي تصل على رقم الهاتف المسجل ويكون موضح بها كلمة السر التي سيتم إستخدامها في الدخول، ويمكن تغييرها لاحقاً.

طريقة إحتساب قيمة معاش الضمان الإجتماعي المطور

نقدم لكم مثالاً توضيحياً سيساعدكم في حساب قيمة معاش الضمان الإجتماعي المطور، إذا كان المتقدم للحصول على المعاش ذو راتب شهري يقدر بـ 2600 ريال سعودي، تتكون أسرته من 5 أفراد عوضاً عنه “4 أبناء وزوجة”، فإنه وفقاً لما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فإن الحد الأدنى للمعاش للعائل يكون 1100 ريال، ولكل فرد من أفراد الأسرة 550 ريال، وبالتالي تكون مجموع قيمة معاش الضمان الإجتماعي لهذه الأسرة هو (1100 ريال معاش رب الأسرة + 550 ريال لكل فرد م نباقي الأفراد وعددهم 5)، فيكون الإجمالي المستحق للأسرة 3850 ريال سعودي.

شروط الحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور