أخبار السعودية

معاشات شهر يوليو قبل العيد.. التأمينات تذكر المستفيدين بقرار تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو الجديد

أسماء صبري

في خطوة لافتة قبل عيد الأضحى المبارك، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بيانًا رسميًا تفيد من خلاله بقرار تبكير موعد صرف معاشات المستفيدين لشهر يوليو 2023.

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يأتي هذا القرار تجسيداً لحرص المؤسسة على مصلحة المستفيدين ورضوخا لطلبهم في تقديم موعد صرف المعاشات، وأيضًا تيسيرًا لهم لتزامنها مع فترة العطلة الخاصة بالعيد.

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وبحسب البيان، تم إحداث تغيير في جدولة الصرف بحيث سيتم الآن صرف معاشات شهر يوليو مبكرًا في 25 يونيو 2023، والذي يصادف السابع من ذو الحجة لعام 1444 هجري، بدلاً من التاريخ المحدد سابقًا والذي كان متزامنًا مع إجازة عيد الأضحى، وهو الأول من يوليو 2023.

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وجاء في البيان أن هذا التعديل في المواعيد يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعاشات وتوفير أكبر قدر من الراحة للمستفيدين خلال فترة الإجازة، مع مراعاة الظروف الخاصة التي تحل بها هذه الأيام المباركة.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد وضعت أيضًا جدولًا لصرف معاشات التأمينات الاجتماعية للثلاثة أشهر المقبلة، مما يُظهر التزامها بالاستجابة لاحتياجات مستفيديها بشكل متواصل وموثوق.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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13 تعليقات
  1. حافظ يقول

    لابد من الحكومة بأن تقوم بصرف المعاشات الافراد من أجل توفير احتيجتهم العيد وعطلة العيد يعنى ماجتش من يومين اويوم

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  2. محمود شعبان يعقوب يقول

    هل هذا سيطبق فى مصر

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  3. Mohamedebrhim seafan يقول

    خاص بالمملكه العربيه السعوديه (أخبار السعوديه)

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  4. محمد ابراهيم يقول

    الكلام ده خاص بأخبار السعوديه

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  5. عاطف احمد محمد يقول

    كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يا ريت يكون صحيح

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  6. غير معروف يقول

    اولا تحياتي لشخصكم المحترم
    ثانيا اتمنى أن يكون الخبر صحيح
    ثالثا كل سنة وانتم طيبين

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  7. احمد طيبي محمد يقول

    هل صحيح فعلاً ان فيه منحة 500 جنيه عيدية عيد الاضحى المبارك وهل ستصرف مع المعاشات

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    1. أسماء صبري يقول

      لا يوجد أي قرار رسمي بذلك حالياً.

    2. غير معروف يقول

      بجد

  8. غير معروف يقول

    بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه

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  9. سامر جلال يقول

    هل ده بالنسبه لمصر ولا السعودية نرجو التوضيح للمصداقية

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  10. عبدالسلام محمد عبدالسلام ابراهيم يقول

    اعمل معاش

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  11. غير معروف يقول

    انا عاوز اعمل معاش لاني عندي أعاقه في ايدي

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