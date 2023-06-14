معاشات شهر يوليو قبل العيد.. التأمينات تذكر المستفيدين بقرار تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو الجديد

في خطوة لافتة قبل عيد الأضحى المبارك، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بيانًا رسميًا تفيد من خلاله بقرار تبكير موعد صرف معاشات المستفيدين لشهر يوليو 2023.

يأتي هذا القرار تجسيداً لحرص المؤسسة على مصلحة المستفيدين ورضوخا لطلبهم في تقديم موعد صرف المعاشات، وأيضًا تيسيرًا لهم لتزامنها مع فترة العطلة الخاصة بالعيد.

وبحسب البيان، تم إحداث تغيير في جدولة الصرف بحيث سيتم الآن صرف معاشات شهر يوليو مبكرًا في 25 يونيو 2023، والذي يصادف السابع من ذو الحجة لعام 1444 هجري، بدلاً من التاريخ المحدد سابقًا والذي كان متزامنًا مع إجازة عيد الأضحى، وهو الأول من يوليو 2023.

وجاء في البيان أن هذا التعديل في المواعيد يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعاشات وتوفير أكبر قدر من الراحة للمستفيدين خلال فترة الإجازة، مع مراعاة الظروف الخاصة التي تحل بها هذه الأيام المباركة.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد وضعت أيضًا جدولًا لصرف معاشات التأمينات الاجتماعية للثلاثة أشهر المقبلة، مما يُظهر التزامها بالاستجابة لاحتياجات مستفيديها بشكل متواصل وموثوق.