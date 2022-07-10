مطعم الرومانسية| كل ما تريد معرفته عن المطعم
يعد مطعم الرومانسية واحدا من أكبر المطاعم في المملكة، تأسس عام 1997مـ في مدينة الرياض، حصل مطعم الرومانسية على شهادتي اعتماد مقدمتين من جهة SAI- Global المعتمدة دوليًا، وذلك لتطبيقه أعلى معايير السلامة، والجودة الغذائية.
منيو مطعم الرومانسية 1443:-
يقدم مطعم الرومانسية العديد من الأكلات الشعبية الخليجية واليمنية في المملكة.
وسنعرض لكم جزءا من منيو مطعم الرومانسية في جدة لعام 1443هـ.
كبار عملاء مطعم الرومانسية 1443 :-
قام مطعم الرومانسية بعمل قسم خاص لكبار العملاء، وهذا القسم يتمتع بمميزات عديدة.
يحصل العميل على أحد هذه المزايا مع مجموعة من الخدمات الخاصة والمتنوعة والحصرية وهي:
- هدية ذبيحة خاصة من مطاعم الرومانسية.
- بوفيه مفتوح.
- خدمة التوصيل الطلبات السريع.
- رقم خاص لاستقبال طلبات العميل.
- يحصل على غرفة الضيافة في كل الفروع مجاناً.
- له رقم خاص عن التحدث مع خدمة كبار العملاء.
- بطاقة رقمية في التطبيق لتسهيل الخدمة في أي فرع.
رقم خدمة عملاء مطعم الرومانسية في المملكة هو: 920000144
فروع مطعم الرومانسية في المملكة:-
فرع مطعم الرومانسية الروابي:
3908 الزبير بن العوام، الروابي، الرياض 14214 7823، السعودية
فرع مطعم الرومانسية الثمامة:
2943، المونسية، الرياض 13249 7994
فرع مطعم الرومانسية البديعة:
7591 الطريق الدائري الغربي الفرعي، السويدي الغربي، الرياض 12992 2281
فرع مطعم الرومانسية العقيق
7546 طريق الملك فهد الفرعي، العقيق، الرياض 13515 4284، السعودية
فرع مطعم الرومانسية العارض
طريق الملك فهد الفرعي، العارض، الرياض
فرع مطعم الرومانسية العوالي
طريق نجم الدين الأيوبي الفرعي، العوالي، الرياض 14924
فرع مطعم الرومانسية الدار البيضاء
8398 محمد رشيد رضا، الدار البيضاء، الرياض 14519 3564
فرع مطعم الرومانسية الجزيرة
3801، الجزيرة، الرياض 14251 8043
فرع مطعم الرومانسية الندوة
7123 طريق خريص، النظيم، الرياض 14813 2057
فرع مطعم الرومانسية النسيم
6912 سعد بن أبي وقاص، النسيم الغربي، الرياض 14231 3103
فرع مطعم الرومانسية الروضة
7611 شارع خالد بن الوليد، الرياض 13212 2213
فرع مطعم الرومانسية النهضة
سلمان الفارسي، النهضة 6901، الرياض 13222 2697
فرع مطعم الرومانسية الشفاء
6063 الترمذي، الشفا، الرياض 14712 3143
فرع مطعم الرومانسية السويدي
2950 الطريق الدائري الجنوبي الفرعي، شبرا، الرياض 12799 6090
فرع مطعم الرومانسية الياسمين
2627، الياسمين، الرياض 13322 6662
فرع مطعم الرومانسية المصيف
6341 طريق الملك عبدالعزيز الفرعي، المصيف، الرياض 12465 2751
فرع مطعم الرومانسية العزيزية
3133 الطريق الدائري الجنوبي، العزيزية، الرياض 14512 8081
فرع مطعم الرومانسية محطة هلا
الجنادرية الرياض 13624، الرياض 13624
فرع مطعم الرومانسية لبن
4446 الشفا، ظهرة لبن، الرياض 13782 7909
فرع مطعم الرومانسية الصناعية الثانية
المدينة الصناعية الجديدة، الرياض
فرع مطعم الرومانسية اليرموك
2537 طريق الدمام الفرعي، اليرموك، الرياض 13251 7976
فرع مطعم الرومانسية جدة -البوادي
2167 قريش، حي البوادي، جدة 23443 8000
فرع مطعم الرومانسية جدة- الشرفية
5057 طريق الملك عبدالله، حي الشرفية، جدة 22234 8640
فرع مطعم الرومانسية بريدة
8445، طريق عثمان بن عفان، حي الصفراء، بريدة 52381
فرع مطعم الرومانسية المدينة المنورة
3339 طريق الملك عبد العزيز، العريض، المدينة المنورة 42314
فرع مطعم الرومانسية الغاط
65 الغاط 15912
فرع مطعم الرومانسية الدمام -الشاطي
8507، الشاطئ الغربي، الدمام 32415
فرع مطعم الرومانسية الدمام -الفيصلية
طريق الملك فهد، الفيصلية، الدمام 32272
فرع مطعم الرومانسية هلا الدمام
Unnamed Road, الفرسان، الدمام 32333
فرع مطعم الرومانسية الخرج
4279 طريق ثمامة، الخزامى، الخرج 16272 7765
فرع مطعم الرومانسية الأحساء
طريق الرياض،السلمانية, السلمانية الشمالية، الهفوف 36421
فرع مطعم الرومانسية البحرين
بوغزال، Manama, Bahrain
فرع مطعم الرومانسية النرجس
رقم 370، النرجس، الرياض 13328
فرع مطعم الرومانسية الحمدانية -جدة
8112، حي الحمدانية، جدة 23761 3346،، الحمدانية، جدة 23761
فرع مطعم الرومانسية الخبر
4451 طريق خادم الحرمين الشريفين، مدينة العمال، الخبر 34443،، مدينة العمال
فرع مطعم الرومانسية مكة المكرمة-العزيزية
2688 طريق المسجد الحرام، حي المرسلات، مكة 24247 7515
فرع مطعم الرومانسية عنيزة
4729، حي وسط المدينة، عنيزة 56219 6627