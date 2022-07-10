مطعم الرومانسية| كل ما تريد معرفته عن المطعم

يعد مطعم الرومانسية واحدا من أكبر المطاعم في المملكة، تأسس عام 1997مـ في مدينة الرياض، حصل مطعم الرومانسية على شهادتي اعتماد مقدمتين من جهة SAI- Global المعتمدة دوليًا، وذلك لتطبيقه أعلى معايير السلامة، والجودة الغذائية.

منيو مطعم الرومانسية 1443:-

يقدم مطعم الرومانسية العديد من الأكلات الشعبية الخليجية واليمنية في المملكة.

وسنعرض لكم جزءا من منيو مطعم الرومانسية في جدة لعام 1443هـ.

كبار عملاء مطعم الرومانسية 1443 :-

قام مطعم الرومانسية بعمل قسم خاص لكبار العملاء، وهذا القسم يتمتع بمميزات عديدة.

يحصل العميل على أحد هذه المزايا مع مجموعة من الخدمات الخاصة والمتنوعة والحصرية وهي:

هدية ذبيحة خاصة من مطاعم الرومانسية .

. بوفيه مفتوح.

خدمة التوصيل الطلبات السريع.

رقم خاص لاستقبال طلبات العميل.

يحصل على غرفة الضيافة في كل الفروع مجاناً.

له رقم خاص عن التحدث مع خدمة كبار العملاء.

بطاقة رقمية في التطبيق لتسهيل الخدمة في أي فرع.

رقم خدمة عملاء مطعم الرومانسية في المملكة هو: 920000144

فروع مطعم الرومانسية في المملكة:-

فرع مطعم الرومانسية الروابي:

3908 الزبير بن العوام، الروابي، الرياض 14214 7823، السعودية

فرع مطعم الرومانسية الثمامة:

2943، المونسية، الرياض 13249 7994

فرع مطعم الرومانسية البديعة:

7591 الطريق الدائري الغربي الفرعي، السويدي الغربي، الرياض 12992 2281

فرع مطعم الرومانسية العقيق

7546 طريق الملك فهد الفرعي، العقيق، الرياض 13515 4284، السعودية

فرع مطعم الرومانسية العارض

طريق الملك فهد الفرعي، العارض، الرياض

فرع مطعم الرومانسية العوالي

طريق نجم الدين الأيوبي الفرعي، العوالي، الرياض 14924

فرع مطعم الرومانسية الدار البيضاء

8398 محمد رشيد رضا، الدار البيضاء، الرياض 14519 3564

فرع مطعم الرومانسية الجزيرة

3801، الجزيرة، الرياض 14251 8043

فرع مطعم الرومانسية الندوة

7123 طريق خريص، النظيم، الرياض 14813 2057

فرع مطعم الرومانسية النسيم

6912 سعد بن أبي وقاص، النسيم الغربي، الرياض 14231 3103

فرع مطعم الرومانسية الروضة

7611 شارع خالد بن الوليد، الرياض 13212 2213

فرع مطعم الرومانسية النهضة

سلمان الفارسي، النهضة 6901، الرياض 13222 2697

فرع مطعم الرومانسية الشفاء

6063 الترمذي، الشفا، الرياض 14712 3143

فرع مطعم الرومانسية السويدي

2950 الطريق الدائري الجنوبي الفرعي، شبرا، الرياض 12799 6090

فرع مطعم الرومانسية الياسمين

2627، الياسمين، الرياض 13322 6662

فرع مطعم الرومانسية المصيف

6341 طريق الملك عبدالعزيز الفرعي، المصيف، الرياض 12465 2751

فرع مطعم الرومانسية العزيزية

3133 الطريق الدائري الجنوبي، العزيزية، الرياض 14512 8081

فرع مطعم الرومانسية محطة هلا

الجنادرية الرياض 13624، الرياض 13624

فرع مطعم الرومانسية لبن

4446 الشفا، ظهرة لبن، الرياض 13782 7909

فرع مطعم الرومانسية الصناعية الثانية

المدينة الصناعية الجديدة، الرياض

فرع مطعم الرومانسية اليرموك

2537 طريق الدمام الفرعي، اليرموك، الرياض 13251 7976

فرع مطعم الرومانسية جدة -البوادي

2167 قريش، حي البوادي، جدة 23443 8000

فرع مطعم الرومانسية جدة- الشرفية

5057 طريق الملك عبدالله، حي الشرفية، جدة 22234 8640

فرع مطعم الرومانسية بريدة

8445، طريق عثمان بن عفان، حي الصفراء، بريدة 52381

فرع مطعم الرومانسية المدينة المنورة

3339 طريق الملك عبد العزيز، العريض، المدينة المنورة 42314

فرع مطعم الرومانسية الغاط

65 الغاط 15912

فرع مطعم الرومانسية الدمام -الشاطي

8507، الشاطئ الغربي، الدمام 32415

فرع مطعم الرومانسية الدمام -الفيصلية

طريق الملك فهد، الفيصلية، الدمام 32272

فرع مطعم الرومانسية هلا الدمام

Unnamed Road, الفرسان، الدمام 32333

فرع مطعم الرومانسية الخرج

4279 طريق ثمامة، الخزامى، الخرج 16272 7765

فرع مطعم الرومانسية الأحساء

طريق الرياض،السلمانية, السلمانية الشمالية، الهفوف‎ 36421

فرع مطعم الرومانسية البحرين

بوغزال، Manama, Bahrain

فرع مطعم الرومانسية النرجس

رقم 370، النرجس، الرياض 13328

فرع مطعم الرومانسية الحمدانية -جدة

8112، حي الحمدانية، جدة 23761 3346،، الحمدانية، جدة 23761

فرع مطعم الرومانسية الخبر

4451 طريق خادم الحرمين الشريفين، مدينة العمال، الخبر 34443،، مدينة العمال

فرع مطعم الرومانسية مكة المكرمة-العزيزية

2688 طريق المسجد الحرام، حي المرسلات، مكة 24247 7515

فرع مطعم الرومانسية عنيزة

4729، حي وسط المدينة، عنيزة 56219 6627