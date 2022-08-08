مطعم البيك بالمملكة | الفروع والمنيو

هو أحد المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية، ولقد تم تأسيسه على يد رجل الأعمال السعودي رامي أبو غزالة سنة 1974، وأخذت فروعه تنتشر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث بلغت أكثر من 50 فرع موجودة في المملكة ودول الخليج، وإليك في هذا المقال أهم منتجات وفروع مطعم البيك.

أشهر فروع مطعم البيك بالمملكة:

تنتشر فروع مطعم البيك بالسعودية في معظم مدنها وخاصة جدة، حيث يمكنك أن تجده في بعض المناطق بها مثل شارع فلسطين بن مالك، وشارع الأمير محمد بن عبد العزيز، والروضة، والسليمانية، والمحمدية، والشرقية، وطريق الكورنيش الشاطئ، كما توجد فروع أخرى له في الرياض مثل حي البوادي ومكة مثل العزيزية وشارع الحجون وسوق الضيافة وزاهر.

مواعيد العمل بمطعم البيك بالمملكة:

يبدأ العمل به من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى منتصف الليل في الساعة الثانية صباحًا، وفي بعض الأيام يفتح أبوابه للزبائن طوال اليوم وذلك لحسن المعاملة التي يتلقونها والإقبال الشديد على منتجاته.

ويمكنك الاتصال بالمطعم على الرقم الخاص بالدليفري إذا أردت عدم الخروج من المنزل وإنجاز الوقت.

بعض منتجات مطعم البيك بالسعودية من المنيو:

يقدم مطعم البيك بالسعودية أشهى الوجبات السريعة والتي تتمثل في الآتي:

بعض المأكولات البحرية في مطعم البيك وأسعارها:

الوجبة السعر 10 قطع فيليه سمك حار 11 ريال 10 قطع جمبري جامبو 35 ريال 8 قطع جمبري جامبو 25 ريال 10 قطع جمبري اقتصادي 13 ريال

الدجاج في مطعم البيك بالمملكة:

الوجبة السعر بالريال وجبة دجاج مسحب 9 ريال 10 قطع دجاج مسحب 12 ريال 4 قطع دجاج البيك 12 ريال 7 قطع دجاج مسحب 9 ريال 8 قطع دجاج البيك مقرمش 23 ريال

بعض السندويتشات في مطع البيك:

الوجبة السعر بالريال سندوشات فيليه السمك 5 ريال برجر فيليه دجاج بسعر 3 ريال و10 ريال ساندوتش دجاج مسحب 10 ريال سندوتش طاووق 5 ريال

حاولنا في هذا المقال أن نعرض لكم جزءا من أحدث أسعار مطعم البيك في المملكة، وأهم فروعه في المملكة.