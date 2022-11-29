“تفاصيل” انطلاق مطار الملك سلمان الدولي الرياض “أكبر مطارات العالم” يمتد على مساحة 57 كيلو متر مربع

تم الإعلان عن انطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الرياض من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزارة ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعد الرياض بوابة للعالم بشكل كامل، حيث يسعى الأمير أن تكون من ضمن الوجهات العالمية للنقل والتجارة والسياحة.

المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الرياض

قام الأمير محمد بن سلمان بإطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، على أن يكون في مدينة الرياض، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

أعلن سمو #ولي_العهد اليوم عن إطلاق المخطط العام لـ #مطار_الملك_سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسر يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. #صندوق_الاستثمارات_العامة للمزيد: https://t.co/X9Dz7woZZA pic.twitter.com/xSs9nrLtdu — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) November 28, 2022

من خلال المطار سوف تكون المملكة وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة السعودية.

كما أعلن الأمير عن تواجد جسرًا يربط بين كل من الشرق والغرب.

ترسخ مكانة المملكة العربية السعودية لتصبح مركز لوجستي عالمي.

أهداف إنشاء مطار الملك سلمان الدولي

أوضح الأمير محمد بن سلمان بأن المطار الجديد سوف يقوم بالمساهمة في دعم خطط المملكة العربية السعودية.

حتى تكون مدينة الرياض هي من ضمن الاقتصادات العشرة في مدن العالم بشكل كامل. وحتى يتم مواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة، الذي تمت دراسته ووجدوا أنهم سوف يصلون إلى 20 مليون نسمة وذلك عند قدوم عام 2023.

بالإضافة إلى بأن سوف يكون مطار الملك سلمان هو واحد من أكبر مطارات العالم، وسوف يكون مساحته حوالي 57 كيلو متر مربع.

يشمل على صالات تحت مسمى صالات الملك خالد، حيث إنه سوف يحتوي على حوالي 6 مدارج طيران.

بالإضافة إلى وجود 12 كيلو متر مربع يكونوا مرافق المساندة والأصول السكنية والترفيهية والماحلات التجارية والمطاعم والفنادق وما شابهه ذلك، وسوف يعمل هذا المطار بشكل رسمي قبل حلول عام 2030.