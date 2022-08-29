مصير منصة مدرستي التعليمية للعام الدراسي الجديد 1444

منصة مدرستي من أهم وأفضل المنصات في المملكة العربية السعودية، أتاحتها وزارة التربية والتعليم أثناء ظهور فيروس كورونا، وتم إنشاؤها منذ بداية شهر أغسطس لعام ٢٠٢٠م، وقد وفرت للطلاب العديد من الامتيازات وتتمثل في إمكانية حضور جميع الحصص التعليمية وأيضًا الاستماع إلى توضيحات الدروس ومتابعة المناهج الدراسية بشكل كامل، كما يتم تأدية الاختبارات داخل المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية التسجيل في منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1444 بكل سهولة في السطور القادمة.

كيفية تسجيل الدخول في منصة مدرستي

لمعرفة طريقة التقديم في منصة مدرستي، ينبغي عليك إتباع كافة الخطوات التالية:

في البداية يلزم الدخول على موقع منصة مدرستي وذلك يتم من خلال الضغط على هذا الرابط https://schools.madrasati.sa/.

ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.



يتم اختيار حساب مايكروسوفت الخاص.



بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم.



ثم يتم ادخال كلمة المرور.



وهكذا يتم الدخول الى الصفحة بشكل كامل، ويمكن الاستفادة من كل الخدمات المقدمة.

المهام التي يقوم بها الطالب من خلال المنصة التعليمية

لمعرفة جميع المهام التي اتاحتها منصة مدرستي لجميع الطلاب، يلزم عليك إتباع الآتي:

أتاحت إمكانية القيام بحل الواجبات.

فرصة تقديم جميع الاختبارات الدراسية.

إمكانية حضور كافة الحصص بشكل يومي.

أهم وسائل التعليم المقدمة من المنصة

قامت منصة مدرستي بتوفير كافة الكتب والدروس بأفضل طرق الشرح لتسهل على الطالب الفهم، وسوف يتم إيضاحها لك مباشرةً فيما يلي:

توفير فيديوهات لشرح الدروس بطريقة سهلة للغاية لكافة المراحل التعليمية.

عمل جدول منهج للعام الدراسي على منصة مدرستي، حيث يتم بث الفيديوهات في اليوم المحدد له.

بعد شرح الدروس بمقاطع الفيديو والبث، يقوم الطالب بحل الواجبات لقياس درجة الفهم والاستيعاب.

قامت بتوفير قناة على اليوتيوب، لنشر فيديوهات الدروس التعليمية لمراجعة الدروس والاستفادة منها، أيضًا توفير قناة عين لبث جميع المناهج التعليمية.

كيفية تحميل الكتب الدراسية من منصة مدرستي