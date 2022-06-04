مصور سعودي يلفت نظر الصحافة العالمية بصور الطبيعة في السعودية

عرفت صور المصور السعودي طارق المطلق انتشارا واسعا حيث تم تداولها في العديد من الصحف الأجنبية لتميزها وإظهارها للتنوع البيئي في المملكة العربية السعودية.

الشاب السعودي والملقب بـ”ملك الصحراء” عرف بتخصيص صوره للرمال والإبل والذي يظهر فيها جمال السعودية وثرائها الطبيعي من كثبان رملية وتضاريس الجبال والهضاب وكان تخصصه في هذا المجال في 2007 هو سبب هذه التسمية.

في 2011 احتل السعودي طارق المطلق المرتبة الأولى على موقع ” فليكر ” من بين 200 ألف مصور , وتصدرت إحدى صوره صحيفة ” ديل ميل ” البريطانية في نفس العام.

وفي نفس السياق نشرت صحيفة ” تايمز” البريطانية خبرا يضم واحدة من صور المصور السعودي، وكذا المجلة الغنية عن التعريف ” ناشيونال جيوغرافيك ” حيث وفي شهر أفريل 2017 قامت بنشر إحدى صوره.

وفي تصريح للعربية. نت قال طارق المطلق أنه أحب الكاميرا والتوثيق من خلال الصور منذ الصغر وأنه يحلم بأن يكون له معرض خاص به في واحد من المعارض الأوروبية.

ويعد التصوير وتوثيق المناظر الملفتة واحد من وسائل الترويج السياحي الأكثر فعالية خاصة بتطور التكنولوجيا وظهور وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي ساهمت في التعريف بالعديد من المواقع والمناطق المميزة، حيث عرفت السياحة الصحراوية انتشارا وإقبالا دوليا واسعا.

نترككم مع بعض الصور للمصور السعودي طارق المطلق والذي عرفت صوره انتشارا في صحف العالم بإبداعه في توثيق طبيعة المملكة العربية السعودية وصحرائها الخلابة ويمكنكم إيجاد المزيد على حسابه في موقع فليكر .