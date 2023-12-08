مصر تبعث تغازيها للملكة العربية السعودية بعد حادث سقوط الطائرة الأليم

قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع “ف-15 اس ايه” وذلك أثناء مهمة روتينية تدريبية في الظهران، مما أدي إلى مقتل كافة أفراد طاقمها الجوي، وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، على أن حادث سقوط الطائرة حدث أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران في شرق المملكة الخليجية، وتقوم اللجنة بمباشرة مهامها في التحقيق من أجل معرفة تفاصيل أسباب الحادث.

الصورة من موقع الحصاد مصر

تكرار حادث مماثل

كما يأتي الحادث بعد قرابة خمسة أشهر تقريباً من حادث مماثل لطائرة مقاتلة من الطراز ذاته في منطقة خميس مشيط بجنوب المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت على مقتل طيارين اثنين، وعلى مدى عقود، شكلت هذه الطائرة المقاتلة “حجر الزاوية في العلاقة” بين القوات الجوية الأمريكية والمملكة العربية السعودية، الشريك الأمني الرئيسي للمملكة الخليجية، وذلك وفقًا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

مصر تعزي المملكة العربية السعودية في ضحايا حادث تحطم الطائرة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبوزيد عن خالص التعازي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية، كما نشر المتحدث باسم «الخارجية»، عبر حسابه على منصة «إكس» بالتالي «خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها».