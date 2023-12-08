أخبار السعودية

مصر تبعث تغازيها للملكة العربية السعودية بعد حادث سقوط الطائرة الأليم

هبة حسني سليمان

قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع “ف-15 اس ايه” وذلك أثناء مهمة روتينية تدريبية في الظهران، مما أدي إلى مقتل كافة أفراد طاقمها الجوي، وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، على أن حادث سقوط الطائرة حدث أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران في شرق المملكة الخليجية، وتقوم اللجنة بمباشرة مهامها في التحقيق من أجل معرفة تفاصيل أسباب الحادث.

مصر تبعث تغازيها للملكة العربية السعودية بعد حادث سقوط الطائرة السعودية الأليم

الصورة من موقع الحصاد مصر

تكرار حادث مماثل

مصر تبعث تغازيها للملكة العربية السعودية بعد حادث سقوط الطائرة السعودية الأليم
الصورة من موقع سبوتنيك

كما يأتي الحادث بعد قرابة خمسة أشهر تقريباً من حادث مماثل لطائرة مقاتلة من الطراز ذاته في منطقة خميس مشيط بجنوب المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت على مقتل طيارين اثنين، وعلى مدى عقود، شكلت هذه الطائرة المقاتلة “حجر الزاوية في العلاقة” بين القوات الجوية الأمريكية والمملكة العربية السعودية، الشريك الأمني الرئيسي للمملكة الخليجية، وذلك وفقًا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

مصر تعزي المملكة العربية السعودية في ضحايا حادث تحطم الطائرة

مصر تبعث تغازيها للملكة العربية السعودية بعد حادث سقوط الطائرة السعودية الأليم
الصورة من موقع CNN

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبوزيد عن خالص التعازي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية، كما نشر المتحدث باسم «الخارجية»، عبر حسابه على منصة «إكس» بالتالي «خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها».


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of هبة حسني سليمان
هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها


من مقالات الكاتب:
مكة والمشاعر المقدسة تسجل أحمالاً قصوى غير مسبوقة في الكهرباء 
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.