مصرف الراجحي: امتلك وحدة سكنية مدعومة بدون رسوم بالتقسيط المرن حتى 35 عام

عروض التمويل العقاري من مصرف الراجحي وحدة سكنية مدعومة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية مشروع ديار الحرم بتقديم وحدات سكنية تحت الإنشاء في مدينة مكة المكرمة يتضمن المشروع مزايا عديدة منها توفر مواقف للسيارات – المصاعد – تكييف مركزي – نادي رياضي – حضانة أطفال – وحدات مجهزة، هذا بالإضافة إلى الخدمات الحكومية ومرافق تجارية واجتماعية وترفيهية وثقافية بجانب وسائل المواصلات والمراكز الطبية علاوة على وجود الأسواق والمجمعات، فيما يتضمن مشروع ديار الحرم حياة بأعلى مستوى معيشية من خلال مجموعة من الأبراج الحديثة تتميز بالجمال الهندسي تقع بالقرب من المسجد الحرام، حيث تم المشروع وفق رؤية تنموية استثمارية تجمع بين كافة الخدمات جذب عصرية متعددة في الإمكانات هذا من أجل تعزيز جودة الحياة في مكة لسكانها ولـ ضيوفها أيضاً.

شروط تملك وحدة سكنية مدعومة من مصرف الراجحي

المشروع مخصص لمن لديهم الجنسية السعودية فقط. لابد أن يكون موظف على رأس عمل في إحدى القطاعات العام أو الخاص. أن لا يقل الراتب الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. العرض ساري حتى نفاذ الوحدات السكنية.

مزايا تمويل وحدات سكنية في قلب مكة من بنك الراجحي

القرض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش الربح (الفوائد) منافس يبدأ من 2.90%.

إمكانية تأجيل القسط الأول لمدة تصل إلى 36 شهر (للعملاء المدعومين).

متاح الاستفادة من القسط المرن.

فترة السداد مرنة تصل إلى 35 سنة و لمدة 25 سنة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية ووزارة الشؤون القروية.

إمكانية التمويل لبعد سن التقاعد حتى 75 سنة وللمتقاعدين حتى 77 سنة.

تمويل عقاري بدون رسوم ولا رسوم تقييم لعملاء المصرف المدعومين والغير مدعومين.

لا يشترط البنك تحويل الراتب.

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طريقة التقديم على تمويل عقاري بدون رسوم من الراجحي

من خلال الموقع الإلكتروني مصرف الراجحي و زيارة أقرب فرع الأقرب إليك.

الاتصال عبر رقم مصرف الراجحي للتحدث مع خدمة المبيعات على رقم 8001241222.

كما تستطيع استخدام حاسبة التمويل العقاري الموجودة عبر الموقع الإلكتروني علماً بأن النسب التي تظهر تكون تقديرية فقط أما الفعلية سوف تعرفها عند التقديم طلب التمويل في فرع البنك.