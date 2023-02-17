تفاصيل مشروع المربع الجديد الرياض الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، رسميًا، عن إطلاق تطوير أضخم داون تاون في مدينة الرياض، وذلك على طراز أحدث المدن العالمية، مستهدفًا المساهمة في التنمية المستقبلية للعاصمة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السُّعُودية 2030.

تفاصيل مشروع المربع الجديد

يجسد مشروع المربع الجديد الذي يرمز لـ “المكعب”، شعار الحضارة العالمية في الرياض، يشمل أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة والمميزات التي تعتبر الأولى من نوعها، يغطي المشروع مساحة تزيد عن 19 كيلومترًا مربعًا، وتبلغ مساحة البناء أكثر من 25 مليون متر مربع، وقدرة المشروع تتجاوز مئات الآلاف من السكان.

تصميم المشروع يعتمد على تنفيذ معايير الاستدامة وتحسين مستويات جودة الحياة، بما في ذلك إضافة مساحات كبيرة خضراء، ووجود مساحات للمشي وركوب الدراجات، وتحسين مفاهيم الصحة والأنشطة الرياضية وغيرها من الفعاليات المجتمعية، كما يدعم الإنتاج المحلي غير النفطي الذي يبلغ 180 مليار ريال سعودي، ويساعد في خلق 334000 وظيفة عمل للشباب مع حلول عام 2030.

موقع المشروع والتنقل

من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع المربع الرياض الجديد عام 2030.

المشروع يقع عند تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك خالد شمال غرب منطقة الرياض.

يوفر أفضل تجرِبة مميزة للسكن والعمل والترفيه على بعد 15 دقيقة مشي على الأقدام.

يتضمن مواصلات داخلية تبعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة عن المطار.

مرافق المشروع الجديد

يضم المشروع 1.8 مليون متر مربع من المرافق المجتمعية وحوالي 620 ألف متر مربع من المرافق الترفيهية، كما يضم ما يقرب من 80 منطقة ترفيهية حية، بالإضافة إلى جامعة التكنولوجيا والتصميمات، ومسرح شامل متعدد الأغراض ومتحف حديث.

الوحدات التجارية والإدارية والسكنية

تصل المساحات الإدارية إلى 1.4 متر مربع.

بينما تبلغ المساحات التجارية 980 ألف متر مربع.

ويشكل المشروع من وحدات ضيافة بـ 9 آلاف.

معلومات أخرى

يشتمل المكعب على أحدث تقنيات عالية الابتكار ومميزات فريدة.

سيكون مشروع المربع الجديد في مدينة الرياض واحد من أكبر المعالم في العالم.

ارتفاع المكعب يصل إلى 400 متر × عرض 400 متر × طول 400 متر.

التصميم الهندسي للمكعب مميز للغاية وتستوعب المساحة المطلوبة تفاصيل وتقنيات المشروع.

التصميم الخارجي للمكعب مستوحى من طابع التحدي الحديثة.