مشاورات صينية سعودية لإقامة أول مصنع لجي سي إل تكنولوجي خارج الصين

تقوم شركة جي سي إل تكنولوجي هولدينجز GCL Technology Holdings العاملة بقطاع الطاقة الشمسية ومقرها الصين بمحادثات متقدمة مع المملكة العربية السعودية من أجل إقامة أول مصنع لها في الخارج حيث تسعى الدولتان إلى توسيع علاقاتهما بمجال الطاقة إلى ما وراء النفط.

علم المملكة العربية السعودية_ مصدر الصورة: صحيفة العربية

وفي هذا الشأن، أكد الرئيس التنفيذي المشترك لان تيانشي في مقابلة بأن الشركة الصينية تتطلع إلى بناء مصنع في السعودية بكفاءة إنتاجية تبلغ 120,000 طن سنويا؛ ومن المرجح أن تبدأ جي سي أل تك عملياتها داخل السعودية بحلول أوائل عام 2025.

وأثنى لان في مقابلة منفصلة مع تلفزيون بلومبرج بالبنية التحتية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن ضوء الشمس الوفير بالمملكة يمكن أن يدعم انتقالها من عملاق نفطي إلى منتج للطاقة الشمسية.

وقد تقدمت شركة الطاقة الصينية بالفعل بطلب للتسجيل داخل السعودية ، وتمتلك فريق مكون من حوالي عشرة أشخاص وتجري محادثات مع مسؤولي الحكومة المحلية واللجنة الملكية، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج بهذا الشأن.