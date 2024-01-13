مشاريع الرياض العقارية تطلق أول مشروع لها “حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز”

يعتبر المشروع هو المشروع الأول للمؤسسة التي أطلقها سمو الملك سلمان بن عبد العزيز في عام 2019، ويقع المشروع ضمن أرض الحديقة التي تمتد على حوالي 7.16 كيلومتر مربعاً في العاصمة السعودية الرياض.

وأطلقت مؤسسة حديقة الملك سلمان صندوقًا عمليًا ومشروع عقاري بالعاصمة الرياض بقيمة 4 مليار ريال سعودي ما يوازي (مليار دولار).

وأشار بيان قدمته وكالة الأنباء السعودية، إن المشروع سيضم ما يزيد عن 1500 وحدة سكنية، ما بين شقق كاملة، بمساحة تصل إلى 290 ألف متر مربع، إضافة إلى 140 ألف متر مربع مخصصة للمساحات الفندقية، وقطاع البيع ومكونات المكتبية وبعض الخدمات الأخرى.

ووفقا للبيان، قامت شركة الملك سلمان للاستثمارات العقارية المطورة بشكل مباشر، بينما استخدمت شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرًا للصندوق، وشاركت شركة نايف الراجحي الاستثمارية مطورًا عقاريًا ومستأجرًا رسميًا.

يأتي ذلك فيما تم افتتاحه في الرياض معرض سيتي سكيب العالمي، والذي يعد من أكبر المعارض العقارية في العالم.

مشاريع العقارات في الرياض

كانت المشاريع العقارات قد وصلت في الرياض إلى أجزاء غير كبيرة، حيث بلغت ذروتها 45 – 50% منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

وتقوم الرياض العاصمة السعودية بتمثيل 18% من جميع المشاريع العقارية والتنموية لهذا الغرض، والتي يصل مجموعها إلى حوالي 229 مليار دولار أمريكي.

وتخطت القيمة المالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية التي أطلقتها السعودية منذ الإعلان عن الخطة الوطنية للتنوع في عام 2016 حوالي 1.3 تريليون دولار.

تم تسجيل نحو 70 ألف عقار في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران، بانخفاض عن 103 ألف عقار في العام الماضي، وهو ما يمثل 32% مبيعات في المنازل.

لكن قيمة المعاملات تختلف عن بعضها البعض خلال نفس الفترة، حيث تتراوح بنسبة 28%، ما يشير إلى زيادة في أسعار الوحدات في جميع أنحاء السعودية.

ويؤدي ارتفاع وتيرة