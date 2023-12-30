مشاركة أوروبية في شوط “المنظمة الدولية للإبل” بمهرجان الملك عبدالعزيز

شهد شوط “المنظمة الدولية للإبل” ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة، مشاركة 7 ملاك من بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل-مصدر الصورة:واس

تشجيع المشاركة الدولية

ويأتي هذا الحضور الأوروبي في إطار سعي المهرجان لتشجيع المشاركات الدولية، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافساته من جميع الدول.

أجواء تحديات وإثارة 🔥

والكل عينه على الصدارة ☝🏽 لحظات دخول الإبل من بوابة ريمات 🐪#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل8#عز_لاهلها pic.twitter.com/lrG9GdBsfn — نادي الإبل (@CamelClub) December 30, 2023

أشواطا تنافسية

ويتضمن المهرجان، مسابقات في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط “المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات”، فردي وجمل.