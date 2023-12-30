مشاركة أوروبية في شوط “المنظمة الدولية للإبل” بمهرجان الملك عبدالعزيز
شهد شوط “المنظمة الدولية للإبل” ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة، مشاركة 7 ملاك من بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا.
تشجيع المشاركة الدولية
ويأتي هذا الحضور الأوروبي في إطار سعي المهرجان لتشجيع المشاركات الدولية، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافساته من جميع الدول.
أجواء تحديات وإثارة 🔥
والكل عينه على الصدارة ☝🏽
لحظات دخول الإبل من بوابة ريمات 🐪#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل8#عز_لاهلها pic.twitter.com/lrG9GdBsfn
— نادي الإبل (@CamelClub) December 30, 2023
أشواطا تنافسية
ويتضمن المهرجان، مسابقات في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط “المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات”، فردي وجمل.