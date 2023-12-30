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مشاركة أوروبية في شوط “المنظمة الدولية للإبل” بمهرجان الملك عبدالعزيز

محمود سليم

شهد شوط “المنظمة الدولية للإبل” ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة، مشاركة 7 ملاك من بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل-مصدر الصورة:واس

تشجيع المشاركة الدولية

ويأتي هذا الحضور الأوروبي في إطار سعي المهرجان لتشجيع المشاركات الدولية، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافساته من جميع الدول.

أشواطا تنافسية

ويتضمن المهرجان، مسابقات في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط “المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات”، فردي وجمل.

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عن الكاتب:
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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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