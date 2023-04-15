أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي.. عامر وكفته وتركي يتورطون في ضياع أمانة منصور

حققت أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي تفاعلات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي من المتابعين للمسلسل في المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج العربي، فور عرضها على قناة روتانا خليجية بعد حلول موعد الإفطار لليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان، حيث يتم عرضها يوميا عقب صلاة المغرب في تمام الساعة ٦:٤٠ بتوقيت مكة المكرمة.

عنوان مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24

أعلن فيصل العيسى بطل شخصية عامر في مسلسل شباب البومب الموسم 11 الحادي عشر أن عنوان الحلقة 24 باسم أبوي.

#شباب_البومب حبايبي حلقتنا بكرا بعنوان " أبوي " الساعة ٦:٤٥م على روتانا خليجية مشاهدة ممتعة🌹 pic.twitter.com/i8ouMZtymV — فيصل العيسى (@faisalalesaa) April 14, 2023

وتدور أحداث الحلقة 24 من مسلسل شباب البومب 11 حول معاناة مرضى ألزهايمر وما يتعرضون له من مواقف صعبة، وحاجتهم إلى العناية المستمرة حتى لا يتعرضون للخطر بسبب عدم قدرتهم على التذكر.

أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي

وتناول أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي معاناة أبو منصور مع مرض ألزهايمر وحاجته للعناية والرعاية بصورة مستمرة.

ويلجأ منصور إلى ترك والده مع أصدقائه عامر الذي يجسد شخصيته فيصل العيسى، وتركي الذي يجسد شخصيته عبد العزيز الفريحي، وكفته الذي يجسد شخصيته سليمان المقيطيب، كي يتمكن من السفر مع أصدقائه ويكون مطمئنا على والده أثناء غيابه.

وعلى الرغم من تأكيد منصور على الانتباه إلى والده، يتمكن أبو منصور من الخروج إلى الشارع دون أن يلاحظ عامر وكفتة وتركي.

غياب أبو منصور عن المنزل

وانتبه الثلاثي إلى غيابه بعد فترة وبدأوا يبحثون عنه في كل مكان.

وتمكنت إحدى الفتيات من العثور على أبو منصور، وكان يشبه والدها الذي توفي قبل 10 سنوات إلى حد كبير.

وتوصل منصور إلى مكان الفتاة التي وجدت والده، والتي أكدت له أن والده بخير ويحظى بالرعاية، وأنها ستعيده إلى منزله مرة أخرى.

مواعيد العرض والعودة لمسلسل شباب البومب 11

أعلنت قناة روتانا خليجية عن عرض مسلسل شباب البومب 11 يوميًا للمرة الأولى في تمام الساعة 6:35 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

ويتم إعادة المسلسل يوميا ثلاثة مرات، الأولى 03:30صباحاً، والثانية: 08:00 صباحاً، والثالثة: 02:00 ظهراً.