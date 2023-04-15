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أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي.. عامر وكفته وتركي يتورطون في ضياع أمانة منصور

عمر عبد الله

حققت أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي تفاعلات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي من المتابعين للمسلسل في المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج العربي، فور عرضها على قناة روتانا خليجية بعد حلول موعد الإفطار لليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان، حيث يتم عرضها يوميا عقب صلاة المغرب في تمام الساعة ٦:٤٠ بتوقيت مكة المكرمة.

مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي

عنوان مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24

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أعلن فيصل العيسى بطل شخصية عامر في مسلسل شباب البومب الموسم 11 الحادي عشر أن عنوان الحلقة 24 باسم أبوي.

وتدور أحداث الحلقة 24 من مسلسل شباب البومب 11 حول معاناة مرضى ألزهايمر وما يتعرضون له من مواقف صعبة، وحاجتهم إلى العناية المستمرة حتى لا يتعرضون للخطر بسبب عدم قدرتهم على التذكر.

مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي
مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي

أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي

وتناول أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي معاناة أبو منصور مع مرض ألزهايمر وحاجته للعناية والرعاية بصورة مستمرة.

أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 ابوي
أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 ابوي

ويلجأ منصور إلى ترك والده مع أصدقائه عامر الذي يجسد شخصيته فيصل العيسى، وتركي الذي يجسد شخصيته عبد العزيز الفريحي، وكفته الذي يجسد شخصيته سليمان المقيطيب، كي يتمكن من السفر مع أصدقائه ويكون مطمئنا على والده أثناء غيابه.

وعلى الرغم من تأكيد منصور على الانتباه إلى والده، يتمكن أبو منصور من الخروج إلى الشارع دون أن يلاحظ عامر وكفتة وتركي.

الحلقة 24 من مسلسل شباب البومب 11
الحلقة 24 من مسلسل شباب البومب 11

غياب أبو منصور عن المنزل

وانتبه الثلاثي إلى غيابه بعد فترة وبدأوا يبحثون عنه في كل مكان.

وتمكنت إحدى الفتيات من العثور على أبو منصور، وكان يشبه والدها الذي توفي قبل 10 سنوات إلى حد كبير.

أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي.. عامر وكفته وتركي يتورطون في ضياع أمانة منصور
أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 24 أبوي.. عامر وكفته وتركي يتورطون في ضياع أمانة منصور

وتوصل منصور إلى مكان الفتاة التي وجدت والده، والتي أكدت له أن والده بخير ويحظى بالرعاية، وأنها ستعيده إلى منزله مرة أخرى.

مواعيد العرض والعودة لمسلسل شباب البومب 11

أعلنت قناة روتانا خليجية عن عرض مسلسل شباب البومب 11 يوميًا للمرة الأولى في تمام الساعة 6:35 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

ويتم إعادة المسلسل يوميا ثلاثة مرات، الأولى  03:30صباحاً، والثانية: 08:00 صباحاً، والثالثة: 02:00 ظهراً.

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عمر عبد الله

محرر صحفي
حاصل على بكالوريوس الإعلام بجامعة الأزهر الشريف

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