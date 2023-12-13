مسك تدعم شباب المستقبل ببرامج تدريبية 

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك، بدر البدر، أن مدارس مسك تقدم برامج تدريبية لشباب المستقبل، تساعدهم على اكتشاف مسارهم المهني، واكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي.

التخصصات المستقبلية

وأوضح البدر أن هذه البرامج تتضمن مسار المهارات، الذي يوجه الطلاب عبر ثلاثة مسارات، ويساعدهم على التعرف على التخصصات المستقبلية.

وأشار إلى أن الشباب من الجيل الحالي يمتلكون الكثير من الأفكار الإبداعية والرؤى، ويجب دعمهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وشدد على أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، لدعم سوق العمل وتطوير المهارات البشرية.

تناولت الجلسة أهمية التعليم والتدريب في إعداد أجيال المستقبل، حيث يشهد التعليم الحالي العديد من المتغيرات، وظهرت العديد من المهارات المستقبلية التي يجب اكتسابها لضمان الانتقال والتحول إلى المستقبل.

تأهيل الجيل الحالي

وأكد المتحدثون على أهمية تأهيل الجيل الحالي للدخول في سوق العمل المستقبلي بكامل المهارات المطلوبة، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية والمنظومة التعليمية.

وأشاروا إلى أن الشباب من الجيل الحالي يمتلكون الكثير من المهارات والقدرات التي تجعلهم يتميزون عن غيرهم من الأجيال، ويجب دعمهم لتنمية هذه المهارات وقدراتهم.

وشدد المتحدثون على أهمية تقديم البرامج التدريبية التي تواكب التطور والتقدم التقني والعلمي على المستوى العالمي، وذلك لتجهيز الشباب للمستقبل.

التقنيات الحديثة

وأكدوا أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يجب استثمارها بالشكل الصحيح الذي من شأنه أن يدعم سوق العمل ويطور المهارات والقدرات البشرية، وإكسابهم العديد من المهارات التي تؤهلهم لمستقبل مشرق.