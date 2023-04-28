“الهيئة العامه للترفيه” تُحدد اسعار تذاكر مسرح بيلبي.. وتُوضح استمراره إلى هذا الموعد

الهيئة العامة للترفيه السعودية تعمل على توفير شتى الفعاليات المُمعتة والشيقة لكافة الأشخاص حول المملكة صغارًا وكبارًا، حيث أعلنت عن إمكانية حجز تذاكر من خلال الموقع الرسمي وهو saudievents.sa لكافة الراغبين في الذهاب لحضور المسرح، كما حددت الشروط والأحكام التي يجب قراءتها جيدًا للابتعاد عن مخالفتها بالإضافة إلى الأسعار الخاصة بالتذاكر والتي تبدأ من 100 ريال سعودي.

مسرح بيلبي

سيبدأ هذا المسرح يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو وسيستمر حتى 5 مايو القادم في مدينة جدة والمكان الخاص بالفعالية هو سيتي ووك، حيث تنقل إلينا شخصية بيلبي الفضولية والممتعة والتي تشجع الأطفال على التعلم، كما يحظى الأطفال بفرصة لقاء نجمهم المحبوب في عرض عالمي تفاعلي مع المؤدين بالرقص والغناء في حالة من البهجة والسرور، وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

الشروط والأحكام

هناك العديد من الشروط والأحكام التي يجب قراءتها جيدًا قبل حجز التذاكر وجاءت على النحو التالي:

كيفية حجز التذاكر

لكي تتمكن من حجز تذاكر مسرح بيلبي من خلال اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى هذا الرابط وهو saudievents.sa.

اقرأ كافة الشروط والأحكام والأسعار وجميع التفاصيل التي تخص المسرح.