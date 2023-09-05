مسرحية صادق النمك تشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تشارك جمعية مسرح كيف التعاونية في منطقة مكة المكرمة, بفريق مسرحية صادق النمك, في الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي, الذي يستمر حتى الثامن من سبتمبر الحالي.

الصورة لنجوم مسرحية صادق النمك السعودية-المصدر:موقع سبق

يضم المهرجان مجموعة من العروض المسرحية المشاركة من مختلف دول العالم, ومن المقرر أن تعرض مسرحية “صادق النمك” على مسرح الطليعة يومي السادس والسابع من سبتمبر الجاري.

مسرحية صادق النمك من تأليف وإخراج ياسر مدخلي, الذي استوحى فكرتها من رواية “أبو شلاخ البرمائي” للكاتب الراحل الدكتور غازي القصيبي.

تم اختيار مسرحية صادق النمك من بين 87 عرضا تقدم للمشاركة في المهرجان, وستكون جزءا من العروض الرسمية في المسابقة.

تقدم المسرحية تجربة مبتكرة ولافتة, كما أنها نموذجا للكوميديا الارتجالية التفاعلية التي تتحرك في مساحات متعددة, مثل الأماكن العامة والمقاهي.

تستهدف المسرحية التفاعل مع الجمهور من خلال تجسيد المداخلات الهاتفية مع البرنامج المباشر المقدم على المسرح, تم عرض المسرحية في جدة منذ مايو حتى يوليو الماضي.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدأ في عام 1988, ويعد واحدا من أهم المهرجانات الدولية في مجال المسرح التجريبي.

يقدم المهرجان أبرز التجارب المسرحية التي تسهم في تقديم أشكال ومدارس جديدة على مستوى العالم.

يكرم المهرجان الشخصيات المهتمة بفنون المسرح المختلفة, كما يقام عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح على هامش المهرجان.