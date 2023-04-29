“الهيئة العامة للترفيه” تُعلن عن ليلة إضافية من مسرحية ذا ستاند اب كوميدي إيليت

الهيئة العامة للترفيه السعودية هي الجهة المسؤولة عن كافة العروض المسرحية والحفلات الغنائية أيضًا داخل المملكة، حيث أعلنت عن مجموعة من أسماء المسرحيات خلال عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى الحفلات المختلفة لفنانين من مختلف دول العالم العربي مثل كاظم الساهر، وتامر عاشور، بالإضافة إلى ليلة من الماضي الجميل التي تضم عدد من الفنانين وهما خالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، ودحوم الطلاسي، وعايض يوسف.

الهيئة العامة للترفيه

أعلنت اليوم هيئة الترفيه عن ليلة إضافة اليوم الموافق 29 أبريل لعام 2023 من مسرحية ذا ستاند اب كوميدي إيليت من ضمن فعاليات العيد حيث كان في بداية الأمر من 26 وحتى 28، لذا بادر بحجز تذاكرتك لكي تتمكن من حضورها وتبدأ من الساعة 9 مساءً وحتى 12 صباحًا في مدينة الرياض على مسرح محمد العلي.

سعر تذاكر المسرحية

تبدأ سعرها من 100 ريال سعودي حتى تصل إلى ما يلي:

الشروط والأحكام

هناك العديد من الشروط التي يجب اتباعها ومن أبرزها لا يسمح بدخول الأطفال الأقل من عُمر 9 سنوات بالإضافة إلى ما يلي:

كيفية حجز تذاكر المسرحية

لكي تتمكن من حجزها لابد من اتباع بعض الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بتكت مكس.

انقر على اسم المسرحية ثم وافق على الشروط والأحكام.