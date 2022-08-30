مستقبل السعودية.. منتدى عالمي في الرياض للرياضات الإلكترونية

يستعد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، لتنظيم منتدى “العالم القادم” بعنوان “مستقبل السعودية”، يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول المقبل، في فندق الفوز سيزون بالرياض.

وسيكون منتدى “العالم القادم”، بحضور ومشاركة أكثر من ألف شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء وقيادات، وكبار المستثمرين، ومطوري وناشري الألعاب، والاتحادات والبطولات الرياضية، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية.

وحسب بيان رسمي من السفارة السعودية، حصل نجوم مصرية على نسخة منه، ستشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى، مشاركة العديد من الجهات الحكومية والشخصيات السعودية، وفي مقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

كما يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، والعضو المنتدب لمشروع القدية عبد الله الداود، والرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية براين وارد.

ومن المنتظر مناقشة مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة والعمل على تنمية المواهب.

بجانب تعزيز الفرص الاقتصادية والتكامل والتعاون بين مختلف القطاعات واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية بوصفها دولة رائدة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية.