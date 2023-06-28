مستشفى “صحة الافتراضي” يُمكّن حاجًّا من أداء مناسكه بعد إصابته بجلطة قلبية

نجح فريق طبي في أمراض القلب بمستشفى “صحة الافتراضي” في تمكين حاجّ من بنغلاديش يبلغ من العمر55 عامًا من أداء مناسك الحج، يعاني المريض من جلطة حادة في القلب، ولكن تمكّن الأطباء من علاج حالته وتوفير الرعاية اللازمة له، بالتالي، أصبح بإمكانه السفر وأداء فريضة الحج بنجاح رغم تحديات صحية كبيرة، هذا الإنجاز يعكس التزام وكفاءة الفريق الطبي، ويبرهن على قدرتهم على تقديم الرعاية الصحية الممتازة وتحقيق نجاحات رائعة في علاج أمراض القلب.

الأمر الذي كان يعاني منه المريض ؟

عانى الحاج من آلام شديدة في الصدر وتم نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لإجراء الفحوصات اللازمة.

تبين أنه مصاب بمرض الشريان التاجي الحاد، وهو ضعف في عضلة القلب.

لمعالجة هذه الحالة، تم اتخاذ قرار بإجراء قسطرة ووضع دعامات للقلب.

بعد أقل من24 ساعة من استيقاظه، نُقل الحاج إلى “مستشفى صحة الافتراضي” لتقييم صحته.

قرر الطبيب متابعته عن بعد باستخدام خدمة “المراقبة عن بعد لمرضى قصور القلب والقلب”.

بيان وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة أنها قد قامت بتوفير أجهزة متكاملة للحاج بغرض مراقبة حالته الصحية عن بُعد، لمدة 24 ساعة، وذلك من مقر مستشفى صحة الافتراضي في الرياض، تتألف هذه الأجهزة من عدة أجهزة مهمة، حيث تحتوي على: