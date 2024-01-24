مستشفى الملك فيصل تحقق إنجازًا طبيًا لإنقاذ الملايين من الملاريا

شهدت المملكة العربية السعودية إنجازات مبهرة حيث نجح فريق بحثي من “مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث” بالتعاون مع باحثين من جامعة “كاوست” في تحديد الجين المسؤول عن عملية تكاثر طفيليات الملاريا داخل كريات الدم الحمراء.

إنجازًا طبيًا لإنقاذ الملايين من الملاريا

يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو فهم أعماق هذا المرض الخطير حيث يتيح تحديد الجين المعني إمكانية التركيز على تطوير علاجات فعالة وفعّالة أكثر لمكافحة الملاريا، فهذا الإنجاز يُظهر التقدم العلمي المستمر والجهود المشتركة للباحثين في مجال الطب والأبحاث الطبية.

طفيليات الملاريا

أظهرت الدراسات التي أجراها الباحثون أن طفيليات الملاريا تجد صعوبة في التكاثر داخل خلايا الدم الحمراء عند إيقاف عمل الجين المسؤول عن هذه العملية، وفسروا أن تعطيل نشاط هذا الجين يقلل من قدرة طفيليات الملاريا على اختراق خلايا دم أخرى مما يساهم في تقليل حدة أعراض المرض وتقييد انتشار العدوى.

كما يُعتبر هذا الاكتشاف فرصة لابتكار أدوية ذات فعالية أعلى في معالجة الملاريا خاصة الفرع النجلي الذي يسبب وفاة أكثر من نصف مليون شخص سنوياً، كما أن هذا الاكتشاف يفتح أفقًا جديدًا للتطوير الطبي والعلمي مما قد يسهم في تحسين العلاج وتقليل حدة الأمراض الملاريالية وآثارها الضارة على البشر.

كذلك تشير التقارير إلى أن الملاريا تعتبر مرضًا يهدد الحياة حيث يتم نقله إلى البشر عبر عدة أنواع من البعوض، فهو ينتشر في بلدان المناطق المدارية، ولكن على الرغم من ذلك فيمكن الوقاية منه والشفاء منه.

من الجدير بالذكر أن أعراض الملاريا تتفاوت بين خفيفة وشديدة حيث تظهر الأعراض الخفيفة عادةً في شكل حمى ورعشة وصداع، أما الحالات الشديدة فتتضمن تعبًا شديدًا ونوبات وصعوبة في التنفس.