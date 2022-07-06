مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعلن عن توفر وظائف إدارية

أعلن اليوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر يوليو 2022 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر بيان نشره على موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة بالرياض للمواطنين السعوديين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى. وفي هذا المقال سنتطرق إلى الوصف الوظيفي وشروط التوظيف وطريقة التسجيل للحصول على القبول.

المسمى الوظيفي:

– منسق التطوير النوعي للتمريض

الوصف الوظيفي:

إنشاء شراكة بين مستشفى الملك فيصل التخصصي وأصحاب المصلحة المعنيين لقيادة الممارسة التي تسمح بتوفير رعاية عالية الجودة للمرضى والمصابين عبر منطقة المسؤولية وضمان استيفاء معايير الاعتماد الدولية والاعتماد عليها.

الشروط العامة للقبول:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم متحصل على بكالوريوس أو ماجستير في التمريض

إذا كان المتقدم متحصل على شهادة ماجستير فيتطلب أربع سنوات خبرة في التمريض أما إذا كان متحصل على بكالوريوس فيتطلب خبرة ست سنوات

أن يحصل المتقدم على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وترخيص ممرض مسجل في بلد المنشأ

يتم تفضيل المتقدم المعتمد لدى جودة الرعاية الصحية أو المعتمد لدى إدارة مخاطر الرعاية الصحية أو أي شهادة جودة رعاية صحية معتمدة

رابط وطريقة التقديم:

في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

في الخطوة الثانية الضغط على الوظائف ثم على الوظائف الشاغرة

ثالثا اختيار الوظيفة المطلوب العمل بها والضغط عليها

رابعا الضغط على تقديم على الوظيفة

خامسا إدخال البيانات المطلوبة (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف..)

سادسا الضغط على تقديم الآن

في الفيديو التال شرح مفصل لطريقة التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث