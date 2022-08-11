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مستشفى الملك فيصل التخصصي يُعلن عن وظائف شاغرة لكافة المؤهلات

محمد رمضان

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توافر وظائف لحملة كافة المؤهلات “الثانوية فأعلى، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى” للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة.

مستشفى الملك فيصل التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي

الوظائف الشاغرة بمستشفى الملك فيصل

جدارة تُعلن رابط الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444

“لحملة الثانوية فأعلى” وظائف لكل المؤهلات على منصة العمل من بعد..التقديم إلكتروني

1- أخصائي اجتماعي – الرياض

2- مُنسق إداري أول – الرياض، جدة

3- مشرف تمريض – الرياض

4- منسق منتجات غرفة العمليات – جدة

5- أخصائي سياسات إدارية – الرياض

6- أخصائي امتثال العقود – الرياض

7- مُنسق أبحاث سريرية مساعد – الرياض

8- أخصائي علاقات المرضى – الرياض

9- كبير مشغلين المحطات – الرياض

10- مهندس معماري ثاني – الرياض

11- مصمم داخلي – الرياض

12- سكرتير أول – الرياض

13- أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين – الرياض

14- مدير قسم المعلومات الطبية – الرياض

15- مدير عمليات إدارة علاقات العملاء – الرياض

16- محاسب – الرياض

17- محاسب مساعد – جدة

18- مهندس معماري أول – الرياض

19- كبير مراجعي الحسابات – جدة

20- ممثل أول خدمات دعم الأشعة – الرياض

21- فني أنظمة حريق ثاني (الثانوية) – الرياض

22- مخطط جداول مشاريع – الرياض

23- مشرف المغسلة – المدينة المنورة

24- صيدلاني ثالث (وظيفتان)

25- سباك

26- مساعد سباك

27- سباك ثاني

28- مدير برنامج التمريض

29- أخصائي إدارة مشاريع

30- فني تصوير اشعاعي

31- مساعد فني أبحاث

32- كبير مراجعي الحسابات

33- كبير محللي الاتصالات

34- كبير محللي الدخول ودليل البيانات

35- كبير السائقين

36- مهندس كهربائي أول

37- كبير فنيي الكهرباء

38- كبير السكرتاريين (3 وظائف)

39- مهندس ميكانيكي أول

مستشفى الملك فيصل التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي

40- صيدلي أول

41- كبير علماء الأبحاث

42- كبير رجال أمن

43- ممرض أول (5 وظائف)

44- ممرض ثاني

45- ممرض ثالث

46- مشرف نظافة

47- مشرف الإسكان

48- مشرف العلاج الاشعاعي

49- خياط

50- فني هاتف ثالث

51- كاتب جناح (9 وظائف)

52- مساعد مخازن

53- أطباء (عدة تخصصات)

54- استشاريين (عدة تخصصات)

55- أخصائيين (عدة تخصصات)

56- مساعد رئيس تمريض (وظيفتان)

57- مساعد مدير خدمات الإسكان

58- مساعد مدير إدارة المرافق

59- مندوب مشتريات الصيدلية (وظيفتان)

60- مساعد نجار

61- نجار أول

62- أخصائي مخاطر الأمن الإلكتروني

63- مستشار الأمن السيبراني

64- مهندس كهربائي

65- كهربائي أول

66- مساعد خدمات الطعام (وظيفتان)

67- ميكانيكي عام أول

68- رئيس تمريض (6 وظائف)

69- فني تبريد وتكيف أول

70- جزار

71- مراسل

72- فني شبكات واتصالات أول

مستشفى الملك فيصل التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي

طريقة التقديم:

يتم التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال هذا الرابط، ويجب عند التقديم كتابة مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search).

محمد رمضان

حاصل على قسم الهندسة المدنية من جامعة القاهرة 2017، ومحرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، ومتابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع


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8 تعليقات
  1. خالد عبداللة يقول

    شهادة خبرة ٢٠ سنة بشركة مكانيكي شهادة ثانوي شهادة معهد مهني

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  2. غير معروف يقول

    ميكانيك عام ديلوم
    متقاعد خبره 40 سنه

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  3. سمير حسين حسن اسلمان يقول

    انا سواق خاص

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  4. وائل محمدابراهيم مهران يقول

    جزاكم الله خيرا الجزاء أنى فى غاية الاحتياج ألى هذة الوظيفة

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  5. أسماء محمود محمد يقول

    أن موافقة على منضم غرفة عمليات

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  6. عواطف عبدالله سعيد مرجان يقول

    اتمنى ان اكون على حسن الظن وجعلكم المولى لخير البلاد والعباد والله الموفق

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  7. عماد الدين فؤاد ابراهيم محمد يقول

    انا سائق ومتى رخصه قياده درجه ثانيه

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  8. ابراهيم أمين عبد الرحيم القاسمي يقول

    شكرا

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