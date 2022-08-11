مستشفى الملك فيصل التخصصي يُعلن عن وظائف شاغرة لكافة المؤهلات

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توافر وظائف لحملة كافة المؤهلات “الثانوية فأعلى، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى” للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة.

الوظائف الشاغرة بمستشفى الملك فيصل

1- أخصائي اجتماعي – الرياض

2- مُنسق إداري أول – الرياض، جدة

3- مشرف تمريض – الرياض

4- منسق منتجات غرفة العمليات – جدة

5- أخصائي سياسات إدارية – الرياض

6- أخصائي امتثال العقود – الرياض

7- مُنسق أبحاث سريرية مساعد – الرياض

8- أخصائي علاقات المرضى – الرياض

9- كبير مشغلين المحطات – الرياض

10- مهندس معماري ثاني – الرياض

11- مصمم داخلي – الرياض

12- سكرتير أول – الرياض

13- أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين – الرياض

14- مدير قسم المعلومات الطبية – الرياض

15- مدير عمليات إدارة علاقات العملاء – الرياض

16- محاسب – الرياض

17- محاسب مساعد – جدة

18- مهندس معماري أول – الرياض

19- كبير مراجعي الحسابات – جدة

20- ممثل أول خدمات دعم الأشعة – الرياض

21- فني أنظمة حريق ثاني (الثانوية) – الرياض

22- مخطط جداول مشاريع – الرياض

23- مشرف المغسلة – المدينة المنورة

24- صيدلاني ثالث (وظيفتان)

25- سباك

26- مساعد سباك

27- سباك ثاني

28- مدير برنامج التمريض

29- أخصائي إدارة مشاريع

30- فني تصوير اشعاعي

31- مساعد فني أبحاث

32- كبير مراجعي الحسابات

33- كبير محللي الاتصالات

34- كبير محللي الدخول ودليل البيانات

35- كبير السائقين

36- مهندس كهربائي أول

37- كبير فنيي الكهرباء

38- كبير السكرتاريين (3 وظائف)

39- مهندس ميكانيكي أول

40- صيدلي أول

41- كبير علماء الأبحاث

42- كبير رجال أمن

43- ممرض أول (5 وظائف)

44- ممرض ثاني

45- ممرض ثالث

46- مشرف نظافة

47- مشرف الإسكان

48- مشرف العلاج الاشعاعي

49- خياط

50- فني هاتف ثالث

51- كاتب جناح (9 وظائف)

52- مساعد مخازن

53- أطباء (عدة تخصصات)

54- استشاريين (عدة تخصصات)

55- أخصائيين (عدة تخصصات)

56- مساعد رئيس تمريض (وظيفتان)

57- مساعد مدير خدمات الإسكان

58- مساعد مدير إدارة المرافق

59- مندوب مشتريات الصيدلية (وظيفتان)

60- مساعد نجار

61- نجار أول

62- أخصائي مخاطر الأمن الإلكتروني

63- مستشار الأمن السيبراني

64- مهندس كهربائي

65- كهربائي أول

66- مساعد خدمات الطعام (وظيفتان)

67- ميكانيكي عام أول

68- رئيس تمريض (6 وظائف)

69- فني تبريد وتكيف أول

70- جزار

71- مراسل

72- فني شبكات واتصالات أول

طريقة التقديم:

يتم التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال هذا الرابط، ويجب عند التقديم كتابة مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search).