مستشفى القوات المسلحة بالجبيل تعلن عن وظائف تقنية للجنسين







أعلنت مستشفي القوات المسلحة بقاعدة الملك عبد العزيز بمنطقة الجبيل عن وجود وظائف تقنية شاغرة للجنسين لحملة البكالوريوس والدبلوم، في الوظائف التالية مهندس حاسب آلي، ومبرمج حاسب آلي وفني اتصالات ومهندس دعم فني، ومن الشروط اللازمة للقبول في وظيفة مهندس حاسب آلي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل علي شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة أو الحاسب الآلي أو ما يعادله، والآن سوف نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية الشروط المطلوبة لكل وظيفة والمهام الخاصة بها.







وظيفة كوم

وظيفة مهندس حاسب آلي من الشروط المطلوبة للتقدم إلى الوظيفة هي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصل علي شهادة البكالوريوس في هندسة حاسب أو في علوم حاسب أو ما يعادلهم، وجود خيرة لا تقل عن 8 سنوات كحد أدني، وجود المهارات المطلوبة للوصف الوظيفي والآن سوف نتعرف علي مسؤوليات ومهام الوظيفة.







إجراء الاختبارات الخاصة بالتحقق من صحة اللوحات الرئيسية الخاصة بالحاسب الآلي.

استخدام أحدث الأدوات والتقنيات في اختبار الحاسب الآلي.

تكوين وتركيب جميع الأجهزة والشبكات.

صيانة وإنشاء وإدارة مركز البيانات وخوادم الويندوز. وظيفة مبرمج حاسب آلي يشترط للتقدم في تلك الوظيفة أن يكون المتقدم من الرجال والنساء سعودي الجنسية، وأن يكون حاصل علي شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات أو علوم الحاسب، وان يكون حاصل علي شهادة مطور معتمدة من مايكروسوفت، ويشترط توافر المهارات الأخري الخاصة بالوصف الوظيفي، والإلمام التام بكيفية تطوير تطبيقات الجوال، المهام المطلوبة في هذه الوظيف كما يلي.

ترقية وتطوير البرامج الحالية والعمل علي إنشاء برامج جديدة.

توفير التطبيقات وقواعد معرفة والعمل علي تطويرها وتسليمها في الأوقات المحددة.

مراجعة البرامج التي تم تنفيذها مع مهندسو البرامج والعمل علي تحديد التغيرات الواجب إرسالها للمهندسين المختصين.

تطوير التطبيقات وتوفير قواعد معرفة الخاصة بحلول البرامج.

وظيفة فني اتصالات يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية الوظيفة للرجال والنساء، وان يكون حاصل علي شهادة الدبلوم الفني في مجال الإلكترونيات أو الاتصالات علي أن لا تقل مدته عن عامين، توفير رخصة قيادة سارية المفعول، وجود مهارات في التواصل والكتابة باللغة الإنجليزية، والقدرة علي تفسير الرسوم التخطيطية الخاصة بالشبكات والاتصالات، المهام الخاصة بالوظيفة كما يلي.



إجراء عمليات الصيانة وتركيب المعدات الاتصالات والمعدات الإلكترونية.

التنسيق مع كلا من فني الإسكان بالمستشفي وقسم الاتصالات.

إصلاح أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية وأنظمة الراديو وأجهزة استدعاء الممرضات.

تفسير مخططات انسيابية النظام وتفسير الرسوم الخاصة بالاتصالات والإلكترونيات.

موظف دعم فني يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل علي شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التالية فني حاسب آلي أو تقنية المعلومات أو ما يعادلهم، وجود خبرة لا تقل عن عامين في صيانة وتحديث أجهزة الحاسب الآلي والشبكات، الاستعداد لتعلم مهارات جديدة والإلمام بمعرفة تقنية الشبكات والأجهزة الطرفية المهام الوظيفية المطلوبة كالتالي.

تجميع أجهزة الحاسب والشبكات.

العمل علي حل المشكلات التي قد تحدث خلال اليوم.

تعديل وصيانة الأسلاك والتوصيلات الخاصة بالشبكات والحاسب الآلي.

العمل علي صيانة أجهزة الحاسب الآلي وحل المشاكل المتعلقة بها والعمل علي إصلاحها.

تجميع الشبكات وأجهزة الحاسب الآلي بشكل كامل.



يمكنكم تقديم طلب وتعبئية النموذج من خلال الدخول علي موقع مستشفي القوات المسلحة