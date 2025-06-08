طوارئ الحرم تنقذ حاجًا فرنسيًا بعد تعرضه للإجهاد الحراري

ساعدت منظومة التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة -أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي-، في إنقاذ حاج فرنسي تعرض لإجهاد حراري، حيث باشر فريق طبي بمستشفى الحرم للطوارئ -عضو تجمع مكة المكرمة الصحي-، الحالة اليوم، بعد أن وصل الحاج إلى طوارئ المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، حيث يعاني الحاج من ارتفاع في درجة الحرارة تزيد عن 40 درجة مئوية إثر تعرضه المباشر لأشعة الشمس.

وقال تجمع مكة الصحي أنه بعد استقبال الحاج، جرى على الفور عمل اللازم وإدخاله إلى قسم العناية المركزة لتلقي الرعاية اللازمة.

ونوه التجمع إلى أن مستشفى الحرم للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي، الذي يبذل جهودًا متواصلة على مدار الساعة لخدمة المعتمرين والحجاج خلال المواسم.