مستشار قانوني: 100 ألف ريال غرامة الإيذاء الجسدي والنفسي

صرح المستشار القانوني، فيصل الميموني، أن الإيذاء الجسدي والنفسي تصل غرامته إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى عامان.

عقوبات رادعة لمن يؤذي أحد جسديا أو نفسيا- مصدر الصورة: محرك جوجل

وأضاف الميموني خلال مكالمة هاتفية مع قناة «الإخبارية» ببرنامج اليوم، أن العقوبة تتضاعف في حالة العودة مرة أخرى لنفس الفعل، كما أن الذي يقوم بإيذاء الطفل أو المرأة، أو من كان له مسؤولية عليه، فهو مهدد بذات العقوبة المذكورة، بالإضافة إلى المتستر على الجريمة، ولم يقم بالتبليغ عن الإيذاء، فهو أيضا واقع تحت طائلة القانون والعقوبة المذكورة لأنه يعتبر شريكا بالصمت والتكتم على الرغم من علمه.