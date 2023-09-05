مستشار تربوي يكشف عن ظاهرة خطيرة سبباً في تغيب الطلبة عن المدارس

أعلن “سالم الغامدي” المستشار التربوي أن التنمر من أكبر المشكلات التي تؤدي إلى تغيب الطلبة عن المدارس، وذلك من خلال مداخلة له مع إحدى القنوات، محذراً الجميع من تلك الظاهرة الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على جميع أبنائنا من الطلاب خلال هذه المرحلة الهامة

شعار وزارة التعليم السعودية _ مصدر الصورة: عاجل السعودية

تأثير التنمر على الطلاب في المدارس

أضاف المستشار التربوي من خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أنه ليس بالضرورة أن يكون سبب تغيب الطلبة بسبب إهمال أو تقاعس الأسرة فيما تتعامل وزارة التعليم، وذلك باعتباره شريكاً في القرار المدرسي وحل المشكلات.

أوضح الغمدي أن المدرسة مسؤولة عن توفير متعة مستقرة وبيئة آمنة لكي يباشر الطالب دراسته،وذلك مع تحسين آلية ونشاط التعليم والتعلم بكل الطرق التي تساعد في تحبيب الطالب في المدرسة.

فيديو | المستشار التعليمي والتربوي سالم الغامدي: "التنمر" من أكبر المشاكل التي تتسبب في تغيب الطلبة، وليس شرطا أن يكون بسبب إهمال أو تقاعس الأسرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SGa9hyrbYO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023

يهمك أيضاً:

بدء أعمال صيانة طريق ديراب في منطقة الرياض.. والعامة للطرق تكشف التفاصيل

المرور السعودي يوجه تحذير هام لجميع قائدي المركبات للحفاظ على سلامة الطلاب

بيان هام من برنامج حساب المواطن بشأن نتائج الأهلية للدورة 70 شهر سبتمبر 2023

تحرك عاجل من الأمن العام بشأن قائد مركبة ظهر بمحتوى مرئي مخالف في الرياض

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم تسعى دائماً إلى التعرف على كل المشكلات التي تواجه الطلاب في المدارسة، والتي تجعلهم يتغيبون عن الدراسة، وتبذل الكثير من الجهد لحل هذه المشكلات، وتوفير بيئة مستقرة تحبب الطلاب في مدرستهم.