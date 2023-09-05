أخبار السعودية

مستشار تربوي يكشف عن ظاهرة خطيرة سبباً في تغيب الطلبة عن المدارس

أحمد مرسي

أعلن “سالم الغامدي” المستشار التربوي أن التنمر من أكبر المشكلات التي تؤدي إلى تغيب الطلبة عن المدارس، وذلك من خلال مداخلة له مع إحدى القنوات، محذراً الجميع من تلك الظاهرة الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على جميع أبنائنا من الطلاب خلال هذه المرحلة الهامة

مستشار تربوي يكشف عن ظاهرة خطيرة سبباً في تغيب الطلبة عن المدارس

شعار وزارة التعليم السعودية _ مصدر الصورة: عاجل السعودية

قد يهمك:

“السعودية”.. سجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوماً دون عذر ودفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال

التعليم السعودي: تحويل ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن المدرسة 20 يومًا للنيابة العامة

تأثير التنمر على الطلاب في المدارس

أضاف المستشار التربوي من خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أنه ليس بالضرورة أن يكون سبب تغيب الطلبة بسبب إهمال أو تقاعس الأسرة فيما تتعامل وزارة التعليم، وذلك باعتباره شريكاً في القرار المدرسي وحل المشكلات.

أوضح الغمدي أن المدرسة مسؤولة عن توفير متعة مستقرة وبيئة آمنة لكي يباشر الطالب دراسته،وذلك مع تحسين آلية ونشاط التعليم والتعلم بكل الطرق التي تساعد في تحبيب الطالب في المدرسة.

يهمك أيضاً:

بدء أعمال صيانة طريق ديراب في منطقة الرياض.. والعامة للطرق تكشف التفاصيل
المرور السعودي يوجه تحذير هام لجميع قائدي المركبات للحفاظ على سلامة الطلاب
بيان هام من برنامج حساب المواطن بشأن نتائج الأهلية للدورة 70 شهر سبتمبر 2023
تحرك عاجل من الأمن العام بشأن قائد مركبة ظهر بمحتوى مرئي مخالف في الرياض

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم تسعى دائماً إلى التعرف على كل المشكلات التي تواجه الطلاب في المدارسة، والتي تجعلهم يتغيبون عن الدراسة، وتبذل الكثير من الجهد لحل هذه المشكلات، وتوفير بيئة مستقرة تحبب الطلاب في مدرستهم.

Avatar of أحمد مرسي
أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات