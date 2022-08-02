هل يمكن صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية قبل سن الستين؟ والشروط المطلوبة

تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات التي توفر الكثير من المميزات للمشتركين والمستفيدين، من أبرزها صرف مستحقات التأمينات التقاعدي، ولكن حتى تتمكن من صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية قبل سن الستين هناك بعض الشروط التي قد وضعتها المؤسسة، نعرضها عليكم خلال السطور التالية.

طلب صرف مستحقات العائلة إلكترونيًا

وفرت مؤسسة التامينأت الاجتماعية طريقة طلب صرف مستحقات العائلة إلكترونية وهي مثل الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

اضغط على “الخدمات” في الصفحة الرئيسية.

ثم اختيار كلمة “وريث”.

بعد ذلك عليط النقر على “صرف مستحقات أفراد العائلة”.

يجب قراءة جميع الأحكام والشروط.

ثم اضغط على “تقديم”.

ثم املء كافة البيانات المطلوبة واتأكد من صحتها.

ثم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

هل يمكن صرف مستحقات التامينات الاجتماعية قبل سن الستين؟

تم وضع بعض الشروط للأشخاص الذين يرغبون في صرف مستحقاتهم في التأمينات قبل وصولهم إلى سن الستين، وهو السن الرسمي للتعاقد، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

ألا يقل مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن خمسة وعشرون عام. لا يستطيع الشخص من صرف مستحقاته في التأمينات إذا كان يعمل في واحدة من الأعمال التي تضر بصحته أو متعبة للغاية، على سبيل المثال تكسير الأحجار أعمال المناجم. تكون مدة الأشتراك لدي التأمينات الاجتماعية أكثر من مائة وعشرون شهراً وعمرها يصل إلى 25 عامًا.

مع العلم أنه إذا تم الحكم على المستفيد في إحدى القضايا التي أدت على السجن لأكثر من 3 شهور، ومر على الاشتراك في التأمينات مائة وعشرون شهر، تقوم المؤسسة بصرف المعاش لأفراد العائلة المستحقين، مع إمكانية التواصل مع خدمة عناية العملاء بالمؤسسة للحصول على إجابات الاستفسارات التي تبحث عنها، أو القيام بحجز موعد.