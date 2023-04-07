مساند: لا لاسترداد رسوم التأشيرة بعد دخول العاملة المنزلية فترة التجربة

كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بأنه من غير الممكن استرجاع رسوم التأشيرة بعد أن تدخل العاملة المنزلية فترة التجربة، وقد ذكر أحد المستفيدين بأنه قد قام باستقدام عاملة منزل من أوغندا وبأنها في فترة التجربة حاليا، وقال بأنه يرغب في إعادتها للمكتب وتساءل عن إمكانية استرجاع الرسوم الخاصة بالتأشيرة.

توضيح مساند

أكدت منصة مساند في رد على استفسار أحد المستفيدين الذي يرغب في استرجاع رسوم التأشيرة بأن ذلك غير ممكن، كما أشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية ثم اختيار التأشيرات، ثم يختار المزيد لكي يطلع على التفاصيل التي يبحث عنها.

استقدام عمالة منزلية

يمكن استقدام العمالة المنزلية من خلال منصة مساند الإلكترونية، وهي من المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وتتيح استقدام العمالة والمحافظة على حقوق الجميع من خلال تعريف أصحاب العمل والعمالة بالحقوق والواجبات، ويمكن استقدام العاملات من الفلبين أو كينيا أو سريلانكا بقيمة منخفضة، ويجب على المستقدم تحديد نوع الاستقدام إما بمواصفات محددة أو باستقدام عامل بالاسم، ويتبع ما يلي: