موعد إيداع مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هـ

تعتبر مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي ، من أهم برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، التي تهتم بالمواطن السعودي محدود الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وكان الهدف الأساسي من إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة هو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين السعوديين، والمقطوعة لها عدة شروط يجب أن تتوفر في المواطنين المتقدمين للحصول عليها، حيث يكون الاختيار بكل موضوعية وشفافية، دون التحيز لأحد، ويقوم الضمان السعودي بعمل دراسة حالة للمتقدمين، واختيار الحالات الأكثر حاجة لهذه الإعانات، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بشرح شروط الحصول على المساعدات المقطوعة ورابط التسجيل والاستعلام عن المقطوعة.

رابط مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي

أنشئت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وناشدت جميع المواطنين السعوديين من محدودي الدخل وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، بتسجيل بياناتهم عبر رابط التقديم حتى يأخذوا دورهم في الحصول على هذه الإعانات، التي تقدمها المملكة السعودية لمواطنيها، وطالبتهم أيضاً بالذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي ومعهم الأوراق المطلوبة التي تدل على توفر الشروط التي حددتها وزارة العمل، ويستطيع كل مواطن التسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي خصصته الوزارة.

شروط مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي

أن يبلغ عمر المواطنين السعوديين المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة 35 عاماً. يتم الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة واحدة خلال العام، ويستطيع أي مواطن الحصول عليها مرة أخرى بعد مرور عام من الحصول عليها فعلياً آخر مرة. يتم منح إعانة المقطوعة للمواطنين السعوديين محدودي الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والمطلقات والأرامل. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة التي يستطيع كل مواطن الحصول عليها 30 ألف ريال سعودي. لكي يستطيع كل مواطن الحصول على المساعدة المقطوعة يجب ألا يتخطى راتبه الشهري الحد المانع للصرف. يتم تحديد القيمة المالية للمساعدة المقطوعة، عن طريق تحديد عدد أفراد الأسرة، ودخل الأسرة الشهري. يتم الحصول على المساعدة المقطوعة حسب أولوية التقديم.

معاشات الضمان الاجتماعي عن شهر ذي القعدة 1440هـ والبرامج المساندة

صرح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الضمان الاجتماعي، المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك بأن الوزارة قامت بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة عن شهر ذي القعدة 1440هـ، في حسابات المواطنين البنكية، وبلغ إجمالي هذه المبالغ 2.032.459.811 ريال سعودي، وبلغت المبالغ المالية التي تم رصدها لمعاشات الضمان الاجتماعي 1.397.560.189 ريال، والمبالغ التي تم رصدها لإعانات غلاء المعيشة 340.245.000 ريال، ومبالغ تسديد جزء من قيمة فواتير الكهرباء 102.108.982 ريال، والمبالغ الخاصة بإعانات الغذاء 192.545.640 ريال.