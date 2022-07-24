رابط التقديم على مساعدة مالية وأرض مجانية من الديوان الملكي 1444 والشروط

طلب منحة مساعدة مالية أو أرض من الديوان الملكي مجانًا، يحظى باهتمام الكثير من المواطنين، والتقديم من خلال الموقع الرسمي للضمان الملكي أو وزارة البلدية، والتي تعتبر دعمًا للأشخاص الذين يحتاجون ذلك الأرض، نوضح لكم كيفية التقديم إلكترونيًا، والشروط الواجب توافرها في المستفيدين، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن منح الديوان الملكي بوزارة الإسكان.

طلب منحة أرض من الديوان الملكي

تم تخصيص أراضي من قبل الديوان الملكي السعودي للحصول عليها مجانًا للفئات المستحقة، وذلك من خلال الدخول على رابط المنصة الوطنية الموحدة، أو من خلال موقع وزارة البلدية والقروية للمواطنين، للمواطنين الذين لم يتمكنوا من شراء قطعة من الأرض من محدودي الدخل، مع مراعاة استخدام قطعة الأرض المخصصة لبناء سكن للعيش به فقط، ولذلك يجب على المتقدم تقديم طلب كتابي إلى الديوان الملكي عبر المنصة الوطنية الموحدة، يوضح الوضع الاجتماعي والمالي الخاص بالمتقدم حتى يتمكن من الحصول على دعم أرض لبناء مسكن.

استعلام عن منح الديوان الملكي

توفر بوابة البلدية والقروية الاستعلام عن منح الديوان الملكي للأراضي، وذلك من خلال تقديم طلب حتى يستطيع الشخص من الحصول على أرض من قبل وزارة الإسكان في السعودية بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. اختيار “الخدمات الإلكترونية”. ثم اضغط على “رابط البوابة الإلكترونية”. بعد ذلك عليك الضغط على “استعلام دعم أرض”.

شروط الحصول على منحة الديوان الملكي