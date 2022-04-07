خطوات طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد 2022

ياسمين حبشي

خطوات طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد من الأمور التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية والهدف من هذه المساعدة هي توفير حياة سوية لكافة المواطنين كما أنها مقدمة إلى فئات معينة من المجتمع وهي الفئات التي ليس لديها أي دخل ثابت شهريًا واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي تتبع من أجل طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد.

خطوات طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد 2022 1 7/4/2022 - 3:04 ص

خطوات طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

أصبح بإمكان كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد أن يطلبوا المساعدة وبخطوات بسيطة من خلال كتابة طلب المساعدة بصيغة معينة ففي البداية يتم تقديم التحية إلى الأمير عبد العزيز بن فهد.

بعد ذلك يتم تقديم الطلب بأسلوب بسيط ثم بعد ذلك يتم ذكر السبب الذي من أجله تم طلب المساعدة وبعد ذلك يتم كتابة كافة التفاصيل المتعلقة بالطلب مع تقديم الأوراق والدلائل التي تدل على ذلك ثم يتم مراجعة جميع البيانات والمستندات قبل أن يتم إرسالها مع الحرص على أن يكون الخطاب واضح وسلس كما أكدنا إليكم من قبل، ويمكن التواصل من خلال عنوان المقر الرسمي الخاص بالمؤسسة أو من خلال رقم الأمير عبد بن فهد وهو 8004000000 ومن خلال التواصل مع المؤسسة بشكل مباشر يتم الاتصال بالرقم التالي 485232658966.

مقالات ذات صلة:

طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد 1443

خطوات تقديم طلب مساعدة إلى مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

Avatar of ياسمين حبشي
ياسمين حبشي

ياسمين حبشي، مصرية من الاسكندرية، محررة صحفية لدى جريدة الرأي العام المصري (جريدة ورقية) وحاصلة على كارنية النقابة العامة للصحافة والاعلام المصري، وكاتبة لدى الكثير من المواقع الإلكترونية، وأهتم بكل الأخبار المصرية والتغطية المباشرة لكافة الأحداث.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

7 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الي سمو الأمير عبد العزيز بن فهد احتاج للمساعده زوجي موظف عسكري وراتبه ديون وقروض وعندنا ست بنات بحاجة كل شئ وانا امهم متخرجه بكالوريوس ومن غير وظيفه والحمدلله احتاج للمساعده للنعم بحياه كريمه في ظل ولات الأمر

    الرد
  2. تركي يقول

    سلام علیکم ورحمه الله وبركة احتاج مساعد مالی متجوز ولا دي ثلاث بنت وشغال في محل ورتبي 3100 واجار البيت 1100ريلا ولا يوجد سيارة عند والله العظيم ارحمو من في الارض يارحمك من في السماء رقم 0558932963
    الرد

    الرد
  3. شعبان احمد علي علام من مصر محافظة المنوفية مركز تلا يقول

    بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الي سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد حفظكم اللة ورعاكم تحية طيبة وبعد اقدم لكم طلب مساعدة مالية واتمني ان تنظروا الي وضعي وان تتعاطفوا مع شكواي فانا ظروفي صعبة جدا وغير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات اسرتي وخصوصا علاج مرض زوجتي وسداد ديون باكثر من عشرون الف جنية مصري بسبب مرض زوجتي والعلاج المستمر لها انت ساعتنا وفقكم اللة لكل خير وجعلكم عونا لنا تفضلوا بقبول فائق الاحترام ورقمي القومي هو 27309151702077 اتمني من اللة عز وجل ثم من سمو الامير مساعدتي نحن في امس الحاجة الي المساعدة ورقم الهاتف هو 01555196861 الاسم شعبان احمد علي علام من مصر محافظة المنوفية

    الرد
  4. ضيف الله جرادان مبروك الزهراني يقول

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلب من الله ثم منك مساعده سداد فاتورة لتوصل ٠٥٠٥٢٥٤٣٠٣

    الرد
  5. مازن يقول

    والله عيب على شعب بنتحب في في عبده امه المثالية
    ليش هذه الرزالة والله عيب عليكم خسرتم احترام الشعوب

    الرد
  6. هدى صالح محمود سمونة يقول

    السلام ورحمة الله وبركاته انا مطلقه ابي مساعده من الملك سلمان مبلغ 50 ألف ريال

    الرد
  7. مصيلحي عبد المنعم حامد علي حبيبه يقول

    بسم الله الرحمن الرحيم أتقدم لسيادتك طلب المساعدة المالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزي سيادتك يا صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن سموك تقبل طلب المساعدة المالية أنا شاب من مصر أبلغ من العمر 41 سنه وبعاني من فقر حاد وليس لدي أي دخل وأحتاج للمساعده فأرجو من سموك المساعده

    الرد