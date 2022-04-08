مساعدة عاجلة من المملكة العربية السعودية لدولة اليمن الشقيقة

أعلنت المملكة العرية السعودية في الساعات الماضية عن تقديم مساعدة عاجلة لدولة اليمن الشقيقة؛ وذلك للنهوض بالاقتصاد اليمني بعد ما أصابه جراء الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد حيث قدمت المملكة دعم عاجل بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، و رحبت المملكة بالعديد من القرارات من قبل الرئيس اليمني، والتي تسهم في المحافظة على استقرار، وسلامه البلاد، والنهوض بالاقتصاد، والدولة اليمنية مرة أخرى.

كما أصدر الرئيس اليمني قرار بسرعة إنشاء مجلس قيادي رئاسي، وأكدت المملكة دعمها لمجلس القيادة الجديد وجميع قطاعات الدولة حسب ما نشرته وكالة الأخبار السعودية.

تقديم دعم مادي عاجل للاقتصاد اليمني

وقد أكدت المملكة دعمها الكامل لليمن، وما فيه الصالح العام للشعب اليمني فقدت قدمت الدعم العاجل مناصفة مع دولة الإمارات الشقيقة؛ وذلك لإنعاش الاقتصاد اليمني الذي أصابه التدهور نتيجة المشاكل الداخلية للبلاد.

قامت المملكة ايضاً بتقديم 600 مليون دولار يتم وضعهم في الصندوق الخاص بدعم المشتقات التابعة للنفط، و أيضاً إيداع مبلغ 400 مليون دولار في قطاع المبادرات الخاصة بالمشاريع التنموية، و 300 مليون ايضاً في تمويل الخطط الخاصة بالاستجابة الإنسانية، و مساندة، و دعم الشعب اليمني في معاناته طبقاً للخطة التي تم وضعها للشعب اليمني من قبل الأمم المتحدة.

كما أن المملكة العربية السعودية حثت الدولة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية حل النزاعات الداخلية، والتواصل لحل في أسرع وقت؛ وذلك لتهدئة الدولة داخلياً، و بالتالي النهوض بالاقتصاد، ورجوع اليمن للمنافسة على جميع الأصعدة، و أن يكسو اليمن الاستقرار، والأمان؛ لجذب المستثمرين إلى تلك الأرض العريقة الزاخرة بالموارد مرة أخرى.

كما أعلنت المملكة عن مؤتمر دولي يقام بالعاصمة الرياض يتم فيه مناقشة سبل توفير الموارد المالية للدولة اليمنية؛ لتحسين مستوى المعيشة، و تعزيز تصنيع مشتقات البترول، ودعم الاقتصاد.