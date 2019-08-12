مساعدة المقطوعة… موعد صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ عن شهر ذي الحجة

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة عن الموعد الرسمي من أجل صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث طالب العديد من المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار بالإسراع في صرف المقطوعة، وذلك بسبب غلاء المعيشة وإرتفاع الاسعار والسلع والخدمات، وتقدم هذه المساعدة من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لكافة الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ” الأسرة التي حققت الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل “، ويتم صرف المقطوعة بشكل دوري ” سنوي ” لكافة الأسر التي على قوائم الإنتظار، هذا ويتم التقديم للمقطوعة من خلال البوابة الإلكترونية أو من خلال مراكز الضمان الإجتماعي، ويتم البحث والإستعلام عن الأسرة من اجل تحقيق الشفافية الكاملة في صرف المقطوعة للأسر الأكثر تضرراً من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، في سبيل تحقيق التوزان المالي والإقتصادي.

شروط الإستفادة من المقطوعة في الضمان

يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى الذي يتم تقديمه لكافة المستفيدين. يتم صرف مساعدة المقطوعة بشكل دوري ” سنوي ” للاسر التي حققت شروط وزارة العمل. تصرف المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية. يتم تحديد الإعانة من خلال عديد العوامل من أبرزها عدد أفراد الاسرة ودخل الأسرة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يتم الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لدي الضمان، حيث تعتبر من أبرز المواقع الإلكترونية التي يبحث عنها المستفيدين من المقطوعة، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية البوابة الإلكترونية من أجل الإستعلام والتسجيل وذلك من خلال زيارة البوابة الضمان الإجتماعي .