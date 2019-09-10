مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي عن شهر محرم 1441

مساعدة المقطوعة يهتم الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي كونها هي أحد أبرز المساعدات التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تقديم المساعدات المالية والنقدية لكافة الاسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتعمل الوزارة على تقديم كل ما هو مفيد للأسر السعودية من أجل العمل على تحسين الظروف التي يمرون بها، وذلك في سبيل مساعدتهم من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.







الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية أسر السجناء . الأرامل والمطلقات. الأيتام الأسرة التي غاب عنها عائلها.







شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة المقدمة من وكالة الضمان الإجتماعي

أن تكون الاسرة من الاسر التي لا دخل لها أو دخلها محدود.

يجب ان يكون المستفيد مقيم في دولة المملكة العربية السعودية للإستفادة من الدعم المقدم.

يجب أن لا يمتلك المستفيد سجل تجاري.

أن يكون عمر المستفيد 35 عاماً فأكثر.

ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة بكل مصداقية.







التسجيل للإستفادة من مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل التنمية الإجتماعية بوابة إلكترونية من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة، وقد أتاحت من خلال تلك البوابة التسجيل من أجل الحصول على المقطوعة، حيث تستطيع عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــنـــا