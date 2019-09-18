مساعدة المقطوعة لمستفيدي الدفعة الجديدة شهر محرم 1441

تظهر عمليات البحث بصورة كبيرة عن مساعدة المقطوعة، الحاجة الماسة للمواطنين في دولة المملكة العربية السعودية للمقطوعة، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها، والحاجة الملحة للمساعدة المالية والمعنوية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصورة دورية، حيث تعمل الوزارة على تحسين المستوى الاقتصادي والمالي للدولة، كما وتهدف وزارة العمل إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المملكة، وتسعى الوزارة إلى استهداف الفئات المهمشة والفئات التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتلك الفئات التي لا يوجد لديها مصدر دخل ثابت أو معين.







الضمان الإجتماعي

تعتبر وكالة الضمان الاجتماعي، من أبرز الوكالات التي تعمل على تقديم الخدمات والمساعدات المالية والمعنوية للمواطنين في المملكة، ومن أبرز تلك المساعدات ” مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي”، حيث تصرف تلك المساعدة بشكل دوري للمواطنين المستفيدين من تلك المقطوعة، وتحرص الوكالة على العمل على تحسين ظروفهم المعيشية من أجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات الذي يمرون به، وذلك بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها دولة المملكة العربية السعودية.







شروط الاستفادة من الضمان الإجتماعي

كشفت الوزارة عن العديد من الشروط من أجل الاستفادة من مساعدة المقطوعة التي تعمل على تقديمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ضمن الشروط ما يلي :-

أن يكون المستفيد المقدم يقيم في السعودية لفترة طويلة

أن يكون عمر المستفيد أكثر من 35 عاماً

أن لا تشمل معاشات الضمان الاجتماعي

ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات التي هي مطابقة مع البيانات للجهات الرسمية.