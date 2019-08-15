مساعدة المقطوعة رابط الضمان الإجتماعي في السعودية 1440 هـ شهر ذي الحجة

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية أخبار وتفاصيل الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية، هذا وتتميز المقطوعة كونها هي من أبرز المساعدات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ويتم تقديم المساعدة بشكل دوري لكافة الأسر السعودية بشكل سنوي من اجل تقديم المساعدة المالية والمعنوية لتلك الأسرة في مواجهة الأثار المترتبة على الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها دولة المملكة في سبيل تحقيق التوزان المالي والإقتصادي وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020، وتحقيق متطلبات رؤية المملكة للعام 2030 .

شروط الحصول على مساعدة المقطوعة

من أبرز تلك الشروط أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً فأكثر. يجب ان تكون الأسرة من الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. تعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تقدم من قبل وزارة العمل بشكل سنوي لمرة واحدة، ويتم التقديم لها مرة واحدة في السنة. يبلغ الحد الأعلى من المساعدة المالية 30 ألف ريال سعودي . يتم تحديد قيمة المقطوعة من خلال عدد أفراد الأسر والدخل الواصل للأسرة السعودية.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي على أنه يمكن الإستعلام والتسجيل في الضمان الإجتماعي من خلال الرابط التالي من هـــــنـــا، وقد نوهت الوزارة على أنه يمكن لكافة المستفيدين الإستعلام عن موعد صرف المقطوعة من خلال البوابة الإلكترونية، ويمكن لكافة المواطنين في المملكة التسجيل من خلال تلك البوابة.