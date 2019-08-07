مساعدة المقطوعة .. تعرف على موعد صرفها عبر وزارة العمل

تعتبر المقطوعة هي الشغل الشاغل بالنسبة للمواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يتساءل الكثير من المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، عن موعد إيداع الدفعة الجديدة في حساباتهم البنكية، وقد تساءل الكثير من المواطنين في دولة المملكة من خلال إطلاق العديد من المناشدات والوسوم عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر حول موعد وتوقيت صرف الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة، ويأمل الكثير من المواطنين أن يتم صرف تلك المقطوعة في أقرب وقت ممكن، من أجل الإستعداد بشكل جيد لإستقبال عيد الأضحي المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية .

موعد إيداع مساعدة المقطوعة

كشفت العديد من المصادر المحلية في دولة المملكة العربية السعودية على انه سوف يتم صرف مساعدة المقطوعة للمستفيدين خلال الأيام القليلة القادمة، ولم تعلق أو تصدر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بخصوص هذا الشأن، الامر الذي أثار الخوف في صفوف المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار .

الإستعلام عن المقطوعة في الضمان

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان، وقد كشفت وزارة العمل على أنه يمكن الإستعلام من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هـــنــا، وذلك من اجل تقديم التسهيلات للمواطنين في المملكة، وتوفير عليهم الوقت والجهد وعناء زيارة مراكز الضمان الإجتماعي، حيث يزداد البحث عن الموقع ذلك في الفترة الأخيرة وذلك بفعل تأخير إيداع المقطوعة.