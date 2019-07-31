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مساعدة المقطوعة … الضمان الإجتماعي لم يحدد بعد موعد إيداع الدفعة الجديدة

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
مساعدة المقطوعة … الضمان الإجتماعي لم يحدد بعد موعد إيداع الدفعة الجديدة
المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ الضمان الاجتماعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط المساعدة المقطوعة المساعدة المقطوعة

يترقب المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية قيام وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالإعلان عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة، المنتظرة منذ أشهر طويلة من قبل المستفيدين، هذا وتعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية المعالجة للحالة الإجتماعية التي تمر بها الأسرة السعودية، وذلك بسبب غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار، حيث يأمل الكثير من المواطنين في المملكة أن تودع وزارة العمل المقطوعة في أسرع وقت من أجل التجهيز الجيد للإعداد لعيد الأضحي المبارك 1440هـ، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي.

تعرف على الفئات المستفيدية من مساعدة المقطوعة

  1. يتم صرف مساعدة المقطوعة خصوصاً وبشكل مميز للأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية .
  2. يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى الذي تقدمه الوزارة كمسمي مساعدة المقطوعة.
  3. يجب على المستفيد أن لا يمتلك المتقدم إى سجل تجاري .
  4. أن لا يقل عمر المستفيد 35 عاماً

الإستحقاق مساعدة المقطوعة 1440

عدد أفراد الأسرةالإستحقاق السنوي لهمالحد المانع الشهري
1104003000
2118003405
3146003810
4146004215
5160004620
6174005025
7188005835
8188005835
8202005025
9216006240
10230006645
11244007050
12258007455
13272007850
14286008265
15300008670

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من مساعدة المقطوعة عن موقعاً وطريقة من أجل الإستعلام عن موعد وقمية الإستحقاق في مساعدة المقطوعة، وقد صممت وزارة العمل موقعاً من أجل ذلك، وذلك من باب التخفيف على المواطنين عناء البحث والتعب والجهد والإرهاق، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــــــنـــــــا

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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