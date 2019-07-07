وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لم تصدر بعد مساعدة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هـ ، وكانت آخر هذه المساعدات في شهر جمادى الأولى 1440هـ، وقالت وزارة العمل أنها قامت بإيداع قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي في حسابات المواطنين السعوديين البنكية مباشرة، وصرحت أن هذه الأسماء تم اختيارها حسب أولوية التقديم للمساعدات المقطوعة، وتمثل هذه الأسماء جزء من الحالات التي كانت موضوعة على قوائم الانتظار، وسوف نعرض عليكم من خلال موقعنا نجوم مصرية شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وكذلك رابط التقديم والاستعلام عن المقطوعة.

شروط استحقاق مساعدة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة برقم الهوية 1440هـ

لا يقل عمر المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي عن 35 عاماً. صرحت وزارة العمل السعودية أن الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة سنوياً 30 ألف ريال سعودي. أن الغرض الرئيسي من إنشاء المقطوعة هو الارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن السعودي محدودي الدخل. تحدد قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق تحديد عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري للمواطنين المتقدمين للحصول عليها. للحصول على المساعدة المقطوعة يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للمواطن السعودي الحد المانع للصرف. خصصت وزارة العمل رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة لتسهيل عملية التقديم.

رابط الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة برقم الهوية 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها قامت بتخصيص رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وقالت أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الرابط، هو التخفيف من معاناة المواطنين السعوديين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء محافظات المملكة العربية السعودية، وتوفير الوقت والجهد الذي يضيعه المواطن في الذهاب لهذه المكاتب، وقالت الوزارة أنها تقوم بعمل دراسة حالة لكل مواطن متقدم للحصول على المساعدات المقطوعة، ويتم تسجيل هذه الدراسات على الحاسب الآلي، حتى نستطيع الرجوع إليها في أي وقت، ومن خلال هذه الدراسات يتم تحديد الحالات الأكثر احتياجاً إلى المساعدة المقطوعة ووضعها على قوائم الانتظار، ودعت وزارة العمل المواطنين الدخول على رابط المساعدات المقطوعة للاستعلام والتسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي.

قيمة معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة 1440هـ

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، معاشات الضمان الاجتماعي، والبرامج المساندة في حسابات المستفيدين البنكية، حيث بلغ إجمالي هذه المبالغ 2.032.459.811 ريال، وبلغ إجمالي معاشات الضمان الاجتماعي 1.397.560.189 ريال، وإعانات من أجل الغذاء بلغت 192.545.640 ريال، وإعانات دعم فواتير الكهرباء بلغت 102.108.982 ريال، وإعانات غلاء المعيشة بلغت 340.245.000 ريال.