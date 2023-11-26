 مساعدات من المملكة العربية السعودية مفتوحة إلى غزة بحراً وجواً

وصلت طائرة المساندات والمساعدات السعودية الـ 17 إلى مطار العريش في مصر، وذلك من أجل الاستعداد لنقلها إلى قطاع غزة والتي تتضمن سيارات إسعاف وأجهزة ومعدات طبية كذلك، وأكد مركز الملك سلمان من خلال حسابه في “إكس”، على أن طائرتين إغاثيتين وصلتا من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني والتي وفرها المركز لكي تحمل على متنها 4 سيارات إسعاف من أصل 20 سيارة، وكان ذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

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كما أفاد المتحدث باسم مركز الدكتور سامر الجطيلي، أن الجسر الجوي أصبح مفتوحاً لإيصال المساعدات إلى القطاع، كما أضاف أن المساعدات الخاصة بالمملكة العربية السعودية سوف تستمر حتى تأمين كل الاحتياجات المتطلبات الإنسانية المطلوبة.

المساعدات السعودية

كما كشف أن مساعدات وامدادات صحية وإيوائية وغذائية بحجم 500 طن قد وصلت من خلال الجسر الجوي، وفي الجسر البحري، هناك باخرة تحمل 1500 طن من المساعدات المتنوعة أيضاً ستصل غداً، على أن يستمر العمل في كلا الجسرين حتى تأمين كل المتطلبات والاحتياجات الإنسانية، ووصلت في وقت سابق طائرة المساعدات الـ16 التي تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة والتي شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن حوالي 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

الدفعة الأولى من الجسر البحري

كما استقبل فريق مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بمصر، وكان ذلك تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة.

كما أن هذه المساندات والمساعدات تحمل حوالي 1050 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية وذلك من أجل الإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم المملكة العربية السعودية بتقديمها من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.