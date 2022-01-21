التسجيل بمساعدات سند محمد بن سلمان الخيرية

تبحث فئة كبيرة من مواطني المملكة العربية السعودية، عن بعضًا من المساعدات المالية التي يمكن الحصول عليها من خلال برامج اجتماعية توفرها القيادة السعودية للمواطنين الأكثر احتياجًا بالمملكة، ويتوفر ذلك من خلال برنامج سند الذي تم تدشينه من جانب ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، حيث يرعي ولي العهد هذا البرنامج من خلال توفير منح ومساعدات مالية للمواطنين الأقل دخلاً والذين يعانون من مشاكل اجتماعية، ويعمل هذا البرنامج علي توفير عدالة اجتماعية بين جميع المواطنين، لذا سنعمل علي مساعدة المواطنين بالمملكة للتعرف علي طريقة الحصول علي مساعدة من برنامج سند الاجتماعي.

برنامج سند محمد بن سلمان

برنامج سند يعمل علي تقديم مسيرة عمل خيرية متواصلة، من أجل تقديم العون والمساندة لجموع المواطنين الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي، وقد حدد برنامج سند بعضًا من الفئات التي تضمن الحصول علي المساعدات المالية، ومن هذه الفئات ما يلي:

الأسر السعودية المحتاجة والمتعففة.

أسر المرابطين في المملكة العربية السعودية.

النساء الأرامل والمطلقات المحتاجين للمساعدات المالية.

الشباب المقبلين علي الزواج وليس لديهم قدرات مالية.

أصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيرهم.

المواطنين المحتاجين من كبار السن.

الأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام من ذوي الظروف الخاصة.

السجناء وأسرهم.

متطلبي الرعاية النسائية.

الجمعيات ذات طابع العمل الخيري.

ماذا يميز برنامج دعم سند؟

برنامج سند يعمل علي توفير مساعداته للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويُحيط بهذه المساعدات المزايا التالية:

يتم منح المساعدات المالية بشكل مالي غير مسترد وغير مشروط.

المساعدة علي تقديم دعم خاص للبرامج التنموية التي تشمل كلاً من التأهيل والدعم والتدريب.

توفير دعم لمنصات خيرية ذات قيمة مثل منصة إحسان وفُرجت وجود الإسكان.

تحقيق عدالة اجتماعية بين جميع فئات المجتمع السعودي، بما يحقق منفعة عامة وهو توفير مجتمع مترابط.

عدد المستفيدين من برنامج سند حتي الآن

أعلن برنامج سند من خلال موقعه الإلكتروني، عن وصول عدد المستفيدين من خدماته الخيرية الي ما يقرب من 300.000 الف مستفيد ومستفيدة، وأكثر من 70 جمعية خيرية داخل المملكة، ويعمل البرنامج علي تغطية جميع محافظات المملكة.

كيف أسجل لأحصل علي مساعدة؟

قام برنامج سند بالرد علي أحد أسئلة المتابعين للبرنامج علي منصة توتير، حيث سأل المواطن هذا السؤال، كيف أسجل في سند؟، وجاء الرد بالخطوات التالية: