الحج والعمرة تزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين وجوائز تصل لـ 50 ألف ريال

محمد فوزي

تزامنًا مع جهودها الكبيرة للتيسير على المعتمرين وزوار الأماكن المقدسة، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق مسابقة جديدة للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، تستهدف تقديم أفكار مبتكرة لحلول تساهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر، مع توفير جوائز مالية كبيرة للفائزين للمراكز الثلاثة الأولى تصل إلى 50 ألف ريال لصاحب أفضل فكرة وابتكار مقدم، وكشفت عن التفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وعبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر.

الحج والعمرة تزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين وجوائز تصل لـ 50 ألف ريال

جوائز قيمة للفائزين

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سوف يحصلون على جوائز مالية قيمة تبدأ من 20 ألف ريال حتى 50 ألف ريال، وذلك بعد تقديم جميع الابتكارات المطلوبة عبر منصة الابتكار المفتوح الخاصة بالوزارة، لافتة إل أن هذا التحدي يهدف لإشراك المجتمع الريادي في المملكة لمعالجة نقاط الألم في رحلة الحج والعمرة وتقديم حلول مبتكرة تحول إلى مشاريع ريادية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

الحج والعمرة تزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين وجوائز تصل لـ 50 ألف ريال 1 8/4/2022 - 3:12 م
الحج والعمرة تزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين وجوائز تصل لـ 50 ألف ريال
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الحج والعمرة تزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين وجوائز تصل لـ 50 ألف ريال 2 8/4/2022 - 3:12 م الحج والعمرة تزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين وجوائز تصل لـ 50 ألف ريال 3 8/4/2022 - 3:12 م

كما توفر المنصة أيضًا التي يُمكنك تسجيل الدخول فيها، الانضمام إلى مجتمع الابتكار الذي يضم نخبة من العقول الابداعية، من أجل المساهمة بأفكارهم في تحسين المستقبل وبناء الاقتصاد بطريقة مبتكرة حيث تتيح المنصة استقبال هذه الأفكار والتمكين من تطوير هذه الأفكار لتصبح حلول مبتكرة لها أثر، ويُمكن تسجيل الدخول من خلال الرابط التالي: https://openinnovation.sa.

جوائز السابقة

  1. الفائز بالمركز الأول سيحصل على 50 ألف ريال سعودي.
  2. الفائز بالمركز الثاني سيحصل على 20 ألف ريال.
  3. صاحب المركز الثالث فسوف يحصل على 10 آلاف
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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