الحج والعمرة تزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين وجوائز تصل لـ 50 ألف ريال

تزامنًا مع جهودها الكبيرة للتيسير على المعتمرين وزوار الأماكن المقدسة، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق مسابقة جديدة للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، تستهدف تقديم أفكار مبتكرة لحلول تساهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر، مع توفير جوائز مالية كبيرة للفائزين للمراكز الثلاثة الأولى تصل إلى 50 ألف ريال لصاحب أفضل فكرة وابتكار مقدم، وكشفت عن التفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وعبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر.

جوائز قيمة للفائزين

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سوف يحصلون على جوائز مالية قيمة تبدأ من 20 ألف ريال حتى 50 ألف ريال، وذلك بعد تقديم جميع الابتكارات المطلوبة عبر منصة الابتكار المفتوح الخاصة بالوزارة، لافتة إل أن هذا التحدي يهدف لإشراك المجتمع الريادي في المملكة لمعالجة نقاط الألم في رحلة الحج والعمرة وتقديم حلول مبتكرة تحول إلى مشاريع ريادية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

كما توفر المنصة أيضًا التي يُمكنك تسجيل الدخول فيها، الانضمام إلى مجتمع الابتكار الذي يضم نخبة من العقول الابداعية، من أجل المساهمة بأفكارهم في تحسين المستقبل وبناء الاقتصاد بطريقة مبتكرة حيث تتيح المنصة استقبال هذه الأفكار والتمكين من تطوير هذه الأفكار لتصبح حلول مبتكرة لها أثر، ويُمكن تسجيل الدخول من خلال الرابط التالي: https://openinnovation.sa.

كن أحد الفائزين بجوائز تحدي وزارة الحج والعمرة

عبر المساهمة في تقديم أفكار مبتكرة لحلول تساهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر.

لمعرفة التفاصيل سجل الآن عبر منصة الابتكار المفتوح https://t.co/87I2rousrK #الابتكار_المفتوح pic.twitter.com/EYqtgwE7A0 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 6, 2022

جوائز السابقة