“جائزة 5000 ريال” شروط الاشتراك في مسابقة بنك البلاد حتى 23 مايو

نشارك معكم طريقة التسجيل في مسابقة بنك البلاد إمكانية الحصول على جائزة بقيمة 5000 ريال سعودي، ويعتبر بنك البلاد أحد أهم البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية والذي يقدم العديد من الخدمات البنكية وحلول التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجات العملاء بشكل دائم وبموافقة تامة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وإليكم أهم تفاصيل مسابقة بنك البلاد وشروط الاشتراك بها.

مسابقة بنك البلاد بجائزة 5000 ريال

حدد بنك البلاد شروط المسابقة وكيفية الاشتراك فيها، كما أوضح الجائزة التي يمكن للفائز في المسابقة أن يحصل عليها وهي تصل إلى 5000 ريال سعودي، وبالنسبة لمواعيد المسابقة في تبدأ من الخميس الموافق 19 مايو 2022 وتستمر حتى يوم 23 مايو 2022، على أن يتم إجراء السحب الخاص بالمسابقة والإعلان عن الفائز في يوم 24 مايو 2022.

وأوضحت إدارة بنك البلاد أن السحب في المسابقة سوف يكون بشكل عشوائي في اليوم المحدد، وبالنسبة للجائزة سوف يتم تحويلها إلى حساب الفائز في بنك البلاد أو إلى حساب ولي الأمر في حال كان الفائز قاصرا.

شروط الاشتراك في مسابقة بنك البلاد

يتم الاشتراك في المسابقة من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر بحسب الشروط التي نشاركها معكم في النقاط التالية: