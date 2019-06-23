مسابقة الحلم 2019 والجائزة 3 مليون دولار- ننشر موعد المسابقة وأرقام الاشتراك “مصر والسعودية وجميع الدول”

موعد مسابقة الحلم 2019 وأرقام الاشتراك بمسابقة الحلم 2019 أو رقم مسابقة الحلم مصر والسعودية والكويت وجميع الدول من أهم الكلمات البحثية التي يستخدمها الراغبين في فوز مسابقة الحلم MBC 2019، للموسم الثالث عشر على التوالي، بعد أن أكدت مجموعة قنوات ام بي سي أن مسابقة الحلم 2019 ستكون من أكبر الجوائز التي تم عرضها على مدار المواسم السابقة للمسابقة الحلم، والتي تقدر بقيمتها بثلاثة مليون دولار، ليزيد معها أحلام الراغبين في الفوز، حيث أن الفوز في مسابقة الحلم MBC، تعتمد على الحظ فقط من خلال إرسال رسالة على أرقام مسابقة الحلم 2019، ويكون الاختيار يوم السحب مسابقة الحلم 2019 عشوائي على الهواء مباشرة، ويتم عرضه على قناة MBC.
جاء إعلان مصطفي الأغا عن جائزة الحلم في شهر رمضان ليؤكد أن الجائزة سوف تصل إلى نص مليون دولار أمريكي للفائز الواحد، مؤكد أنه اقترب موعد السحب ولهذا طالب الراغبين في الفوز بسرعة الاشتراك، هذا وقد أعلنت قناة ام بي سي أنه سيتم السحب الحلم في رمضان خلال يومان، وسنتابع معكم تفاصيل الفائز في أكبر جائزة بالحلم.
فاز بسحب الحلم في رمضان مواطن من المملكة العربية السعودية، وكانت الجائزة قدرها نص مليون دولار، وأكد الفائز أن حلمه هو علاج نجله المعاق، هذا وقد أعلنت مجموعة قنوات ام بي سي أن في شهر يونيو سيتم إضافة على جائزة الحلم سيارة هدية بمناسبة الاحتفال بعيد الأب.
مسابقة الحلم 2019
تعد مسابقة الحلم 2019 من أكبر المسابقات التي تقدمها مجموعة ام بي سي في الوطن العربي وجميع دول الشرق الأوسط، لتصبح مسابقة الحلم أهم مسابقة بالوطن العربي لما تتضمن العديد من المزايا التي تجعلها من المسابقات الفريدة من نوعها ومنها:
- يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم لأي مواطن في أي دولة.
- كما تتميز مسابقة الحلم بسهولة الاشتراك فقط من خلال رسالة قصير.
- تستمر مسابقة الحلم 2019 لمده عام كامل، وبهذا تزيد فرص الفوز للمشتركين.
- كما تتيح مسابقة الحلم الفرصة للمشتركين في المواسم السابقة فرصة أكبر في الفوز.
- تزيد MBC قيمة الفوز في كل موسم عن الموسم الماضي.
- تضاعف مسابقة الحلم الفوز في شهر رمضان، حيث يبلغ يوم السحب مسابقة الحلم في رمضان بقيمة 500 ألف دولار.
- أما قيمة الفوز في مسابقة الحلم طوال العام بقيمة 100 ألف دولار للفائز الواحد.
- يكون السحب الأكبر لمسابقة الحلم بقيمة مليون دولار، يتم سحبها مره واحدة على مدار العام.
- يكون موعد السحب مسابقة الحلم 2019 في برنامج صدي الملاعب الذي يتم عرضه عبر قناة ام بي سي.
- تساهم مسابقة الحلم 2019 في تغير حياة العديد من المواطنين الفائزين.
- حيث تحمل قصص الفائزين مسابقة الحلم العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة.
- فاز عوض الله صالح محمد أحمد من الخرطوم بحري من السودان بجائزة المليون دولار في مسابقة الحلم .
- يوم الخميس القادم سيتم السحب الخامس على الهواء مباشرة في برنامج صدي الملاعب.
موعد مسابقة الحلم 2019
حيث يشغل بال جميع الباحثين عن الفوز معرفة موعد مسابقة الحلم 2019، التي يمكنك الاشتراك فيها حتي يوم 30 أغسطس 2019، ولهذا فأن الإقبال في الوقت الحالي متزايد من جميع راغبي الاشتراك، من أجل التمكن من الفوز بمسابقة الحلم الموسم الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق بعد انتهاء فترة الاشتراك بالمسابقة.
تحديث: أعلنت مسابقة الحلم أنه احتفالا بشهر مارس بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم فقد تم تخصيص جائزة مميزة وهي كيلو ذهب صافي احتفالا من أسرة الحلم 2019 بشهر المرأة.
أرقام اشتراك مسابقة الحلم 2019
|الدولة
|الشركة
|الرقم
|رقم الاشتراك مسابقة الحلم السعودية
|زين
|755505
|أرقام مسابقة الحلم بالسعودية
|موبايلي
|650444
|رقم اشتراك مسابقة الحلم مصر
|اتصالات
|95450
|أرقام مسابقة الحلم مصر
|فودافون
|95450
|أرقام الاشتراك مسابقة الحلم مصر
|أورنج
|95450
|أرقام مسابقة الحلم الكويت
|زين
|96922
|رقم اشتراك مسابقة الحلم الكويت
|فيفا
|50640
|أرقام مسابقة الحلم الإمارات
|اتصالات
|6070
|أرقام الاشتراك مسابقة الحلم الإمارات
|DU
|3636
كيفية الاشتراك بمسابقة الحلم 2019
يمكن لأي مواطن الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة “حلم” او ““Dream “أو “reve”، على الأرقام التي ترادف البلد التابع لها، كما نشير إلى أنه توجد عده أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 للبلد الواحدة على حسب نوع الشبكة.
وبمجدر إرسال الرسالة النصية تكون أصبحت مشترك في مسابقة الحلم 2019، ويمكنك إرسال العديد من الرسائل النصية لضمان الفوز في سحب مسابقة الحلم، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الراغبين في الالتحاق والاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الثالث عشر.
الحلم مصطفي الأغا
يعد مصطفي الأغا من أفضل الإعلامين على مجموعة قنوات ام بي سي، كما أنه يقوم بتقديم مسابقة الحلم وإعلان اسم الفائز، ويمكنك إذا كنت ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 أو معرفة أخر أخبار مسابقة الحلم، متابعة الصفح الرسمية لمسابقة الحلم على مواقع التواصل الاجتماعي.
- الصفحة الرسمية مسابقة الحلم على توتير
- الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم
- الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم على الفيس بوك
الحلم 2019
مسابقة الحلم مصر
حيث يشترك العديد من المواطنين الراغبين في الفور بمسابقة الحلم 2019 في جمهورية مصر العربية، خاصة بعد أن تمكن العديد من المصريين من الفوز في المواسم السابقة، وتغيرت حياتهم إلى الأفضل.
أعلن الإعلامي مصطفي الأغا فوز أحد المواطنين السعودين بأول جائزة في مسابقة الحلم 2019.
أعلنت قناة أم بي سي أنه سيتم اليوم الخميس الموافق الرابع من أبريل السحب التاسع لمسابقة الحلم 2019.
تم حتي الآن سحب أسماء عشر فائزين منهم ثلاث فائزين من جمهورية مصر العربية ، وكان أخر الفائزين في السحب الذي تم يوم 4 أبريل وفاز فيها المواطن أسامة حرب يوسف خليل من دولة الكويت، وكان حلمه هو علاج والدته المريضة.
من المقرر أن يتم اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من شهر أبريل، إجراء سحب جديد على فائز الحلم الحادي عشر عبر الهواء مباشرة ببرنامج صدي الملاعب.
فاز في السحب يوم 25 أبريل المواطن عبد الإله عبد الله المطوع من المملكة العربية السعودية، وكان حلمه أموال تغير حياته، ونشير إلى أنه فاز حتى الآن بالجوائز الإضافية من الحلم والتي تقدر بعشرة الآف دولار 7 فائزين.
أعلنت قنوات أم بي سي أن جائزة الحلم في شهر رمضان الكريم تصل إلى 500 ألف دولار للفائز ولأسرته، ولهذا يطمح الملايين إلى الفوز خلال الشهر الكريم.
حيث تعد الحلم من أكبر المسابقات التي يطمح الفوز بها الملايين من الوكن العربي في جميع البقاع، نظرا لسهولة الاشتراك والفوز بها، ويشار إلى أن الفائز يتم إخباره من خلال الإعلامي مصطفي الآغا خلال برنامج صدي الملاعب.
وبهذا نكون عرضنا في هذا التقرير موعد مسابقة الحلم 2019 وكيفيه الاشتراك بمسابقة الحلم 2019 ورقم مسابقة الحلم مصر والسعودية وجميع الوطن العربي.
التعليقات
انا مشترك وصلى شيك 250000 ومش عارف أخذ على المقع
انا مصطفي مدحت ابراهيم مصطفي الشبت.. من شمال سيناء العريش.. وحاليا في القاهرة.. تم الاشتراك في المسابقة عبر الفيس.. وصلتني رسالة بالفوز ب 250000دولار.. ورقم للحوالة لكن ناقص.. ورسالة اخري بتسجيل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف للتواصل.. كل ما اسجل يظهرلي العاب واعلانات.. وقالولي في رسالة انهم بعتو مندوب بالشيك والتذكير الاخير اما تسحب الجائزة.. ومش عارف اتواصل بشتي الطرق.. لو الموضوع صحيح يرجي التوضيح.. لكن اظن ان فيه ناس كتير حصل معاهم نفس الموضوع ماتشعشموناش ب احلام كفاية اللي احنا فيه.. ارجو الرد والتوضيح
انا مشترك وصلى شيك 250000
انا مراد مخلفي من الجزائر 🇩🇿
ان شاءيكون من نصبى يارب يارب يارب
حلم من مصر ورقم 01552496693
محمود السيد إسماعيل رقم الهاتف:01275565533
السلام عليكم ورحمه الله من التوفيق لكل المشاركين في هذه المسابقه واتمنى ان تكون من نصيب ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم ورحمه الله ثم توفى كل المشاهد لك ان شاء الله 0621519138+212
خليفة هواري من الجزائر. كلمتنو وقلتو أنا ربح معكم شيك وشركت معك ألف مرة. من فظليكم أنظرو وظعياتي لن تسمحلي من حيات معشية وأن أب مريض ومتزوج ولذي أطفال ٣ وربيع ٱنشاء الله في طريق وأنا مريض من عيني لان أنظر منهم وشكرا طلبي فائق الإحترم وتقديرلاكم
يارب يارب يارب انت وحدك علم بى
اتمنى السعاده للجميع
والف مبروك للفائزين
صلاح السيد عطيه لقد فزت في الحلم 01062522839
محمود.سيد.محمد.محمود.تمساح.رقم.التلفون.هو٠١١٢٠٣٥٩٦٠٠
حلم من مصر ورقم الهاتف المحمول 01005245966
حلم من مصر رقم الموبيل 01090320697
حلم من مصر ورقم الهاتف المحمول 01552496693
حلم من مصر ورقم 01005245966
اللهم وفقنا بالفوز بمسابقة الحلم بتحقيق الحلم من أجل العائلة بتحقيق مستقبل أفضل يارب وفقنا في الحلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم يارب يارب يارب وفقنا أن شاء الله بشره خير بالحلم (حلم) من جمهورية مصر العربية أنا أورانج رقمي لديكم مشارك من أول الموسم يارب وفقنا يارب وفقنا يارب وفقنا أتمني الخير لكل المشاركين أن شاء الله بتحقيق الحلم لعائلتهم وربنا يسعد الجميع بالفوز غير حياتك وحياه عائلتك تفائلو بالخير تجدوه أن شاء الله بشره خير لمن يسعده الحظ بالفوز ربنا يحقق أمانينا حلم لتحقيق الأمنيات ولدي معهم أمنيه أحمدع الصمد سليمان
يارب بارك فى كل من ساهم فى تقديم هذا البرنمج العظيم الذى يساعد كل محتاج يوجد عندكم الصدق وشكرا كثيرا
(السلام عليكم ورحمة الله)أولا مساء الخير علي كل الموجودين في التعليقات أو الناس الحلوه يا ناس في كذا واحد عامل صفحه علي فيس بوك ومسميها مسابقة الحلم وطبعا كلكم وقعتم في المقلب ده وأحسن حاجه تعملوها هي حظر أي صفحه تعرفوا بأنها خدعه لان الحاجات دي بدايق أغلبية الناس وتتعب الأعصاب وأسأل مجرب لازم كل واحد يتصرف صح في الخدع دي فمسابقه الحلم معروفه علي جوجل وتويتر مش أي شئ تاني فأحلمو صح وأتمنالكم الفوز في مسابقه الحلم Ahmed sileman e/حلم من جمهورية مصر العربية
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)ظللت كثيرا أحلم معكم بالفوز بمسابقة الحلم بتحقيق الحلم ولأني مصري فالمصريون عندما يراوضهم حلم فيظلو يبحثون عنه ومن هنا تأتي العزيمه والاصرار والأمل في ربنا طبعا وقبل أي شئ ندعو الله بأن يكون لنا نصيب في تحقيق حلم من أحلام للعائلة ولمستقبل أفضل لهم ولحياه أجمل مما هي عليه الان وكل أنسان له الحق في ذلك فأرجو الاهتمام بأحلام المشاركين جيدا من أجل تغير حياتك وحياه عائلتك للأفضل هذا حلم من مصر أم الدنيا مع العائلة أكرمنا يارب بتحقيق الحلم يارب وفقنا يارب وفقنا يارب وفقنا بالفوز بالحلم (حلم حلم حلم حلم حلم) أحمدعبدالصمدسليمان من جمهورية مصر العربية مدينة الإسكندرية/ت01228497992Egypt)مشارك معكم من اول الموسم حتي اليوم وانتظر أن شاء الله بشره خير بتحقيق الحلم يارب يارب يارب وفقنا في الحلم/وشكرا جزيلا لكم
2293606867363301اناجني الرقم ده وبقولي انت الفايز صحيح الكلام ده
السلام عليكم انا بتجني رساله كتر بس مش عارف ده صحيح ان فايوز يعني والا ايه
سلام عليكم اسمي فاطمة عثمان العطاء من السودان واستقر في امريكا اتمنى ان تنزلو ارقام الدول الأوربية لكي نستطيع المشاركة معكم اتمنى ازور بيت الله الحرام ويكون عندي منزل وافوز معكم في مسابقة حلم Dream وشكراً
حلم انا من موريتانيا رقمي 41658459 واسمي اعلي ولد محمد سالم حلمي ان اشتري بيت لعائلتي بالأخص لوالدتي وشكرا
أنا مشترك وصلتني رساله علي ماسنجر بتقول اني ربحت وارسلتو مندوب الي مصر لتسليمي الشيك ولم يستطيع الوصول لي ومحتاجين رقم الهاتف للتواصل معي
علما بان ارسلت جميع بيناتي أكثر من مرة على ماسنجر ولم استطيع ارسل اي شيء كل ما ادخل على الرابط يتم عرض اشياء اخرى وطلب الاشتراك مقابل 5جنيه او3جنيه ولم يظهر أي شيء عن برنامج الحلم ارجو التوضيح أو المساعدة عن طريق الخاص ماسنجر
فعلا الكلام ده حصل معايا كتير قوي
ممكن التواصل معى
01018404227
جتلي حواله سالت عليه في بنك مصر قلي مش موجوده ان طه خميس طه حسن
حلم —– 01061070741 ——- مصر
ولاهي ببعت ورصيدي خلص وكله نصب ويبعتولي علي الماسنجر ويفولولي كسبتي روحي البنك ومغيش حاجة
حلم الشباب من مصر
انا ربحت شيك 2500000$ الف دولار
Bonjour mbc j ai toujour participe a votre jeux holm je suis age de 65 ans j espere gagne au moins une fois dans ma vie
اناربحت معكم مافيش حد اتصل بينا ٠١٠١٤٨٤٣٢٣٧
وهم كذب
وهم وليس حلم
متى يتم الحب المقبل لسحب مسابقة الحلم
يارب الفوز بجائزه الحلم يارب
مشكورين ان كام حلم او يقضة
نعم نسمع بالحلم ولم نراه نتمنى من الله أن أكون مع الفائزين الحلم والفرصة سول الحلم الحلم الحلم
حلم يارب حققه لي من عندك حلمي تعبانا في الغربه
حلم حلم
حلم حلم
حلم الفقير