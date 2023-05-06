مسابقة أدبية.. تعلن هيئة الأدب والنشر والترجمة عن مسابقة الإبداع الأدبي لعام 2023

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية اليوم السبت الموافق 6/5/2023 عبر منصتها الرسمية، عن مسابقة الإبداع الأدبي، والتي تستهدف طلاب الجامعات السعودية ومن جميع أنحائها، لاكتشاف المتميزين في المجالات الأدبية والكتابة الإبداعية، وتسليط الضوء والاهتمام بهذه المواهب، وذلك ضمن برنامج القدرات والمواهب، على أن يتم التقديم ابتداء من اليوم وينتهي في 6 يونيو 2023، ويصل إجمالي قيمة الجوائز: 1.200.000 ريال سعودي.

جوائز مسابقة الإبداع الأدبي

تستند فكرة مسابقة الإبداع الأدبي على المنافسة الإيجابية للكتابة الإبداعية، وإيقاظ روح الطاقة الشبابية وإبراز مواهبهم في مجالات الكتابة الأدبية، وتشجيعهم وتحفيزهم عن طريق الدعم المادي، حيث يبلغ إجمالي قيمة الجوائز: 1.200.000 ريال سعودي للفائزين بأحد مسارات المسابقة، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول فيها على” 150 ألف ريال” وتصل قيمة جائزة الفائز بالمركز الثاني الى “100 الف ريال”، قيمة جائزة الفائز بالمركز الثالث مبلغ ” الف ريال”.

مجالات مسابقة الأبداع الأدبي

تتضمن المسابقة أربع مجالات وهي، الرواية، القصة القصيرة، الشعر النبطي، الشعر الفصيح.

الشروط العامة للتسجيل في المسابقة