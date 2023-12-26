“مسؤول سعودي يكشف أسرار الوثائق الملكية”.. تعرف على الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي

قدم رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، محمد بن سليمان العجاجي، شرحًا وافيًا حول الفروق بين الأمر الملكي، والأمر السامي، والمرسوم الملكي، والتوجيه الملكي.

قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض - مصدر الصورة: وكالات

حيث تحدث العجاجي، في لقاء مع برنامج “في الصورة” على فضائية “روتانا خليجية” مشيرًا إلى أن الأمر الملكي يُصدر من الملك بشكل فردي وبإرادة فردية، وأوضح أن المرسوم الملكي يُصدر من الملك بعد دراسة في السلطة التنظيمية، مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، وأن الأمر الملكي ينقسم إلى نوعين: تشريعي وتنفيذي، وبالنسبة للأمر السامي، أوضح العجاجي أنه يُصدر من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وفقاً لاختصاصاتهم النظامية.

وأشار إلى أن المرسوم الملكي يُصدر من الملك وفقاً لاختصاصات السلطة التنفيذية، مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وأن التوجيه الملكي غالبًا ما يكون في المسائل الإجرائية التي لا ينص النظام على صدورها بأمر من الملك، في الشؤون الداخلة في الاختصاص الملكي.