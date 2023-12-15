مسؤول سعودي: الذكاء الاصطناعي لن يسلب الموظف وظيفته

رأى عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن تطور سوق العمل نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يُعتبر فرصة إذا تم تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الملائمة.

الذكاء الاصطناعي - مصدر الصورة: CNN

وخلال مشاركته في “ملتقى الحكومة الرقمية”، أكد الغامدي، في تصريحات صحفية أدلى بها منذ ساعات قليلة أن الذكاء الاصطناعي لا يستهدف استبدال الموظفين، بل يمنح الأولوية لمن يستخدمونه بشكل فعال.

وأضاف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يجب التأكيد على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تكتسب أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم وأصبحت موضوع مناقشة لكبار الشخصيات والقادة السياسيين في مختلف المناسبات.