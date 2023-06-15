مسؤول بـ “الصحة المهنية”: المناطق الباردة مستبعدة من قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

كشف ريان الزريقي، المدير العام للجان المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية، عن المناطق التي لن تدخل حيز قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، وفقا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

وأكد “الزريقي” أن المناطق الباردة لن تدخل ضمن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، نظرًا لعدم الحاجة إلى حظر العمل فيها.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 على كافة منشآت القطاع الخاص.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن القرار يُطبق من الساعة 12 ظهرًا إلى تمام الساعة 3 مساءً بدءًا من اليوم الخميس 15-6-2023 حتى يوم 15 سبتمبر 2023.