أخبار السعودية

مسؤول بـ “الصحة المهنية”: المناطق الباردة مستبعدة من قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

مصطفى شاهين

كشف ريان الزريقي، المدير العام للجان المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية، عن المناطق التي لن تدخل حيز قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، وفقا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

- صورة 2 - ـ #اخبار_السعودية | حظر العمل تحت اشعة الشمس | قرار حظر العمل اليوم

وأكد “الزريقي” أن المناطق الباردة لن تدخل ضمن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، نظرًا لعدم الحاجة إلى حظر العمل فيها.

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- صورة 1 - ـ #اخبار_السعودية | حظر العمل تحت اشعة الشمس | قرار حظر العمل اليوم

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 على كافة منشآت القطاع الخاص.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن القرار يُطبق من الساعة 12 ظهرًا إلى تمام الساعة 3 مساءً بدءًا من اليوم الخميس 15-6-2023 حتى يوم 15 سبتمبر 2023.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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