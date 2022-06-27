مزايا وشروط الحصول على تمويل سلفة اسرع تمويل شخصي في السعودية

تعد المنصة واحدة من أهم المنصات التي تقوم بتقديم تمويلات متنوعة يستطيع العديد من الأشخاص الاستفادة منها لتمويل مشروعاتهم الخاصة حتى يتمكنوا من البدء بها، أو لأي غرض آخر وذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة ولذلك نجد أن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن شروط التمويل وطريقة الحصول عليه وهو ما سنتعرف عليه من خلال المقال.

ما هي شروط الحصول على قرض سلفة

لكي تتمكن من الحصول على التمويل هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها ويجب الالتزام بها وهي كالتالي:

تم تحديد مبلغ مالي حوالي 500 ريال ويعتبر هذا المبلغ التي يتم صرفة للتمويل. كما يلزم أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض سلفة عن 18 عام. كما يلزم أن لا يزيد سنه عن 60 عام. يلزم كذلك أن لا يزيد الراتب الشهري الخاص بالشخص المتقدم عن 4000 ريال سعودي. إذا كنت تعمل في القطاع الحكومي فيلزم أن يكون قد مر على عملك 3 شهور فقط، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيلزم أن يكون قد مر 6 شهور حتى تتمكن من صرف مبلغ التمويل.

مزايا تمويل منصة سلفة

يوجد العديد من المزايا التي تحصل عليها عند حصولك على التمويل من منصة سلفة وهي: