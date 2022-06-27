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مزايا وشروط الحصول على تمويل سلفة اسرع تمويل شخصي في السعودية

أحمد علي عبد الخالق

تعد المنصة واحدة من أهم المنصات التي تقوم بتقديم تمويلات متنوعة يستطيع العديد من الأشخاص الاستفادة منها لتمويل مشروعاتهم الخاصة حتى يتمكنوا من البدء بها، أو لأي غرض آخر وذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة ولذلك نجد أن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن شروط التمويل وطريقة الحصول عليه وهو ما سنتعرف عليه من خلال المقال.

مزايا وشروط الحصول على تمويل سلفة اسرع تمويل شخصي في السعودية

ما هي شروط الحصول على قرض سلفة

لكي تتمكن من الحصول على التمويل هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها ويجب الالتزام بها وهي كالتالي:

شروط الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة للتمويل تصل إلى 5000 ريال سعودي

خطوات الحصول على تمويل الشخصي من منصة سلفة

  1. تم تحديد مبلغ مالي حوالي 500 ريال ويعتبر هذا المبلغ التي يتم صرفة للتمويل.
  2. كما يلزم أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض سلفة عن 18 عام.
  3. كما يلزم أن لا يزيد سنه عن 60 عام.
  4. يلزم كذلك أن لا يزيد الراتب الشهري الخاص بالشخص المتقدم عن 4000 ريال سعودي.
  5. إذا كنت تعمل في القطاع الحكومي فيلزم أن يكون قد مر على عملك 3 شهور فقط، أما بالنسبة للقطاع الخاص  فيلزم أن يكون قد مر 6 شهور حتى تتمكن من صرف مبلغ التمويل.

مزايا تمويل منصة سلفة

يوجد العديد من المزايا التي تحصل عليها عند حصولك على التمويل من منصة سلفة وهي:

  • من أهم مزاياه كونه يتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية.
  • لا يتطلب الحصول على ذلك التمويل تحويل راتب.
  • تحصل على التمويل من منصة سلفة الإلكترونية.
أحمد علي عبد الخالق

مهندس مدني وأحب عالم التكنولوجيا والكتابة والقراءة مطلع على الشأن السعودي وخدمات الحكومة السعودية الإلكترونية


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